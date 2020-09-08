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Сводка новостей от 8 сентября 2020

Под Нижним Новгородом открыли памятник преподобному Антонию Великому
Автором монумента является московский скульптор Александр Устенко…

Под Нижним Новгородом открыли памятник преподобному Антонию Великому6 сентября 2020 года в Воскресенском благочинии Нижегородской епархии возле храма в честь преподобного Антония Великого был открыт памятник этому святому, сообщает сайт Нижегородской епархии.

В торжественной церемонии приняли участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, глава города Иван Носков, благочинный Воскресенского округа иерей Андрей Рузанов, настоятель храма в честь преподобного Антония Великого протоиерей Борис Макаренко, генеральный директор ООО «Тосол-Синтез» Валерий Артамонов, попечением которого были воздвигнуты эти церковь и монумент.

Глава Нижегородской митрополии обратился к собравшимся со святительским словом.

«Проходя жизненный путь, человек имеет множество забот, — сказал владыка. — Он много печется о земном благополучии, и случается, что эти заботы увлекают его настолько, что не остается ни сил, ни желания подумать о вечности, о Боге. Такие угодники Божии, как преподобный Антоний Великий, возвращают наше сердце, наш духовный взор на путь, который уготовал нам Господь — к стремлению наследовать Царствие Небесное, жизнь вечную. Это не значит, что на земном поприще человек не должен радоваться, веселиться и утешаться. Должен, но в согласии с Богом. И храм — это путеводная звезда, которая помогает нам ориентироваться в житейском море»

Митрополит Георгий поблагодарил Валерия Артамонова за заботу о храме и за создание памятника.

В свою очередь попечитель в своем выступлении выразил благодарность всем, кто разделил с ним радость и пришел на открытие монумента.

«Десять лет назад по благословению владыки Георгия мы воздвигли этот храм, — сказал Валерий Артамонов. — И эта церковь, это место стали мне очень родными. Где бы я ни был — в поездках по стране, по миру — душа всегда стремится сюда. Мы строили храм на века, чтобы не только наше поколение, но и наши дети, внуки, правнуки черпали здесь духовные силы и искали дорогу к Богу».

Право разрезать красную ленточку на церемонии открытия было предоставлено митрополиту Георгию, Ивану Носкову и Валерию Артамонову.

Затем управляющий Нижегородской епархией совершил чин освящения памятника.

Автором монумента является московский скульптор Александр Устенко.

Русская линия

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Под Нижним Новгородом открыли памятник преподобному Антонию Великому
Автором монумента является московский скульптор Александр Устенко...

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