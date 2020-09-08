10 сентября 2020 года в ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Дня трезвости, сообщает Патриархия.Ru.

О трезвом образе жизни, влиянии алкоголя на здоровье, а также о мерах, которые предпринимают Церковь и государство для борьбы с алкоголизмом и утверждения трезвости расскажут:

— председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда;

— заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай;

— руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Валерий Доронкин;

— руководитель челябинского Центра защиты материнства и детства «Берег», член Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение» священник Владимир Панарин.

В современной России День трезвости отмечается 11 сентября. Впервые праздник был установлен Святейшим Правительствующим Синодом в 1913 году, а в 1914 году было принято решение проводить его ежегодно. В России в этот день закрывались винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В советское время традиция отмечать День трезвости была прервана.

В 2014 году Священный Синод возродил празднование Всероссийского Дня трезвости 11 сентября. Также в 2014 году Церковь приняла Концепцию по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма. С 2015 года День трезвости ежегодно проводится при поддержке Минздрава России. Дата 11 сентября была выбрана не случайно: в этот день православные христиане вспоминают Усекновение главы святого Иоанна Предтечи. Пророк был обезглавлен царем Иродом во время пьяного пира. В этот день соблюдается строгий пост.

Известно, что многие святые придерживались традиции полного отказа от употребления алкоголя. Среди них — святитель Василий Великий, святитель Иоанн Златоуст, преподобный Сергий Радонежский, преподобный Александр Свирский.

Сегодня в России действуют более 600 православных организаций и проектов, которые помогают алкоголезависимым и их родственникам преодолеть зависимость. Ежегодно 11 сентября в российских храмах молятся о страдающих алкоголизмом.

Пресс-конференция пройдет в онлайн-формате. Представители СМИ могут принять участие в мероприятии дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо при регистрации указать личный мобильный номер с установленным приложением WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе пресс-центра ТАСС в Facebook.

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