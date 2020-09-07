Церковный суд принял решение извергнуть из сана клириков, последовавших в раскол вместе с отцом Сергием (Романовым)

7 сентября 2020 года в Епархиальном суде Екатеринбургской епархии состоялось очередное заседание по делу схимонаха Сергия (Романова), изверженного из сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов и ряда Апостольских правил и церковных канонов, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

На суд в качестве обвиняемого в нарушении 28 правила Святых Апостолов, что грозит отлучением от Святой Церкви, был вызван схимонах Сергий (Романов). Ему предстояло ответить на вопросы, связанные с «обвинениями», озвученными схимонахом Сергием в адрес правящего архиерея.

В связи с тем, что схимонах Сергий на заседание церковного суда не явился, но просил о перенесении заседания суда, дабы более подробно ответить на вопросы суда, следующее заседание назначено на ближайшую среду.

По словам председателя Епархиального церковного суда митрофорного протоиерея Николая Малеты, решение в отсутствии обвиняемого может быть принято в случае его неявки на три судебных заседания.

Также в ходе сегодняшнего заседания принято решение об извержении из сана шести священников и двух диаконов Среднеуральского монастыря, продолжающих сослужить схимонаху Сергию, уже не имеющему священного сана, что делает совершаемые богослужения безблагодатными и незаконными. Данные клирики также не явились на судебное заседание.

«Согласно канонам, эти клирики подлежат извержению из сана, — отметил председатель Церковного суда протоиерей Николай Малета. — По положению о церковном суде правящий архиерей не утверждает сразу решение об извержении, но даёт виновным какое-то время, в которое, может быть, кто-то из них одумается».

Решение об извержении упомянутых клириков из сана передано судом для утверждения правящему архиерею.

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