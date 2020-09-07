6 сентября 2020 года, в Неделю 13-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, за которой возвёл в сан митрополита Преосвященного Вениамина, избранного митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим экзархом всея Беларуси, сообщает Патриархия.Ru.

По окончании Литургии со словом к участникам богослужения обратился митрополит Минский Вениамин, который, в частности, сказал:

«Ваше Святейшество, милостивый Отец, дорогие собратья-архиереи, дорогие братья и сестры!

В этот волнительный и вместе с тем торжественный момент моей жизни я с благодарностью обращаюсь к Вам, Ваше Святейшество, и Синоду Русской Православной Церкви, который определил мне столь ответственное и сложное служение.

Непросто было мне осмыслить в эти дни такой нежданный поворот в моей жизни, и находил я для себя ответы на возникающие вопросы, мысли и чувства в слове Священного Писания, в истории Матери-Церкви. Кто я малый из малейших из братьев моих (см. Пс. 151:1), можно сказать за пророком Давидом, возведенный на высочайшую степень священнического служения?

Сознаю, что и высокое это служение, и ответственное, сознаю, что слова, некогда обращенные Господом нашим к апостолу Петру, любишь ли Мя и призыв паси овца Моя (см. Ин. 21:15) относятся и ко мне.

Много других мыслей и чувств наполняют мое сердце, и сознаю, что невозможно понести свое служение без поддержки и, прежде всего, молитвенной поддержки Вашего Святейшества, собратий, всех жителей Белоруссии, всех, кто молится в других странах и народах.

Переживаю ныне за родную мне Беларусь и ныне, подражая отроку Самуилу, говорю: вот я, Господи, говори, ибо слушает раб Твой (см. 1 Цар. 3:10)".

Митрополит Вениамин рассказал о праздновании в этом году 500-летия основания Жировичского монастыря и 550-летия явления Жировичского образа Божией Матери и от всей полноты Белорусской Православной Церкви преподнес Его Святейшеству точный список Жировичской иконы.

Святейший Патриарх Кирилл обратился со словом к митрополиту Вениамину.

«Радуюсь тому, что жребий избрания на Минскую митрополичью кафедру пришелся на Вас, — сказал, в частности, Святейший Владыка. — И радуюсь, что Вы были избраны на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви единогласно, что не было никого, кто бы сказал: „Давайте повременим“ или „Давайте подумаем, может, есть кто-то другой, кто справится не хуже“».

«Единомыслие Священного Синода свидетельствует о высоком доверии к Вам, и доверие это основывается не просто на личных симпатиях, — продолжил Предстоятель Русской Православной Церкви. — Это доверие основывается на том, что нам известно о Вашей жизни, о Ваших трудах, о Вашем взгляде на современные церковные проблемы. Но самое главное — нам известно о Вашем искреннем и сердечном призвании быть священнослужителем, и мы надеемся, что во время, которое нельзя назвать легким, в том числе для Белой Руси, у Вас будут мудрость и духовная сила таким образом вести свой народ, чтобы избегать всякого рода разделений, могущих нанести непоправимый вред его духовной и национальной жизни, и чтобы не только мир, но и справедливость торжествовали в белорусском обществе».

«Да поможет Вам Господь мудро и спасительно осуществлять Ваше служение, памятуя и об архипастырях, находящихся отныне в Вашем ведении, и о духовенстве, и о всем благочестивом белорусском народе. Хотел бы преподнести Вам эти знаки Вашего служения — крест и две панагии, кои Вы имеете право возлагать на себя в пределах Белорусской Церкви, в память о том, что сегодня по милости Божией произошло в Вашей жизни. И пусть Сам Господь указывает Вам путь и поддерживает Вас, а Пресвятая Богородица да сохраняет Вас под Своим пречистым Покровом. Аминь! Ис полла эти, деспота!» — сказал в завершение Святейший Патриарх Кирилл.

По окончании богослужения в зале Высшего Церковного Совета кафедрального соборного Храма Христа Спасителя состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с архиереями Белорусской Православной Церкви.

Обращаясь к собравшимся, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал:

«Дорогие владыки, еще раз сердечно вас приветствую!

Мы встречаемся в зале Высшего Церковного Совета, и я очень рад, что сегодня на местах членов Совета — епископат нашей Церкви в Белоруссии. Конечно, и день особый — мы ввели в должность и облачили в митрополичьи ризы владыку Вениамина, который избран Священным Синодом к возглавлению Белорусского экзархата, Белорусской Православной Церкви.

Когда тебя ставят во главе паствы, паства становится твоим народом, а ты — отцом, и все национальные разделения уходят. Однако сейчас национальный фактор в Белоруссии обретает все бόльшую роль, и потому мы пришли к выводу, что сегодня во главе Белорусской Церкви должен быть человек, родившийся в Белоруссии, знающий белорусский язык, воспитанный в белорусской среде. Чтобы даже те, кто стремится увидеть в нашей Церкви нечто инородное по отношению к Белоруссии, белорусской культуре, белорусской жизни, видели в Предстоятеле Белорусской Церкви, главе Экзархата плоть от плоти, кость от костей своего народа.

Очень надеюсь, владыка, и мы будем молиться, что Вы своим служением еще более сплотите епископат и духовенство. Конечно, в Белоруссии нет тех опасных процессов, которые привели к страшному разделению Украины. Враг рода человеческого посмеялся над благочестием украинского народа, и мы видим, что религия стала фактором не объединения, а разделения людей. Самое тяжелое разделение на теле украинского народа — это разделение церковное, которое порождает все последующие. Конечно, очень важно, чтобы ничего подобного не было в Беларуси, и поэтому я призываю всех вас, дорогие владыки, поддерживать владыку митрополита, быть единомысленными, служить своему народу, обязательно работать с молодежью.

Церковь должна быть открытой к людям, в том числе к молодежи. Плохо, когда создается впечатление, что Православная Церковь — это клуб пожилых женщин, которым больше пятидесяти. Некоторые хотят представить нашу Церковь именно такой, но ведь это совсем не так! На самом деле Церковь Православная — это духовная сила нашего народа, и люди это особенно осознают во время катаклизмов.

Началась война, и в безбожном Советском Союзе народ повалил в храмы. Когда усиливались гонения на Церковь, люди обретали в себе силы посещать храм, молиться и поддерживать Церковь. Ну, а сейчас время благоприятное, когда нас с вами никто не притесняет. Мы имеем возможность трудиться так, как Господь нам велит, как подсказывает наша пастырская совесть. Поэтому еще раз хотел бы приветствовать сердечно владыку Вениамина, выразить пожелания, что Вы будете действительно достойно осуществлять служение Предстоятеля Белорусской Церкви, что епископат Вас будет поддерживать, и все вместе вы будете хранить каноническое Православие на Белорусской земле и веру в сердцах белорусского народа".

В ответном слове митрополит Вениамин поблагодарил Святейшего Владыку:

«Спаси Господи, Ваше Святейшество!

Будем стараться. И, продолжая Вашу мысль, Ваше Святейшество, хотел бы сказать, что сейчас время благоприятное еще и с той точки зрения, что до того наши люди были погружены в суету житейскую, поиски мирских благ, стремясь себе благополучную жизнь, хороший отдых, а о будущей жизни особо не задумывались. Но пандемия, а затем и внутренняя скорбь, которая посетила наше Отечество, побуждают к тому, чтобы люди как-то задумались и искали прежде всего Царствия Небесного, а все остальное да приложится.

Мне кажется, сейчас как раз очень благоприятный момент говорить об этом, с тем чтобы все услышали и наступили добрые перемены. А дальше, наверное, будет сложнее, если этот момент мы упустим".

В ходе дальнейшей беседы состоялось обсуждение вопросов церковной жизни в Республике Беларусь.

Русская линия