Анкара перебрасывает танки к границе с Грецией на фоне напряженности в Средиземном море, где разразился конфликт из-за спорных территорий. Об этом сообщило в воскресенье агентство Ihlas, передаёт ТАСС.

Перевозящие 40 танков тягачи выехали из района Рейханлы в провинции Хатай на границе с Сирией. Затем военную технику на поезде доставят в западную провинцию Эдирне на границе с Грецией.

Впрочем, турецкое государственное агентство Anadolu утверждает, что ряд турецких СМИ ошибочно сообщили о направлении военной техники к греческой границе. По его информации, имела место плановая дислокация 2-го Командования армии в Малатье. Агентство отмечает, что руководство страны не совершает перебросок военной техники к границе с Грецией.

6 августа главы МИД Греции и Египта подписали соглашение о демаркации морских зон в Средиземноморье. Документ уже ратифицирован парламентами двух стран. По мнению Афин, соглашение с Египтом закрепляет право греческих островов на морской шельф и исключительную экономическую зону.

В ответ Анкара заявила, что не признает данный документ, и направила своё исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо.

Как следствие Греция привела свои вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.

Ситуация накалилась до предела, и в Европе заговорили о возможной войне между турками и греками. На этом фоне глава Евросовета Шарль Мишель провёл в воскресенье телефонные переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, в ходе которых призвал к проведению многосторонней конференции по урегулированию ситуации в Восточном Средиземноморье.

Шарль Мишель «подчеркнул важность деэскалации конфликта и призвал Турцию воздержаться от действий, которые подпитывают напряженность» в регионе. «Он отметил, что ЕС полностью солидарен с Грецией и Кипром. Он добавил, что ЕС желает иметь конструктивные отношения с Турцией», — добавил источник в Совете ЕС.

Сообщается, что на предстоящем 24−25 сентября саммите ЕС ситуация в Средиземном море будет в центре внимания лидеров стран сообщества. «Председатель Евросовета созвал сентябрьский саммит ЕС, на котором будет обсуждаться ситуация в Средиземноморье и весь спектр отношений с Турцией. В этом отношении будут рассмотрены все меры (кнут и пряник). Цель ясна: прислушаться и призвать к диалогу как единственному способу разрешения текущих разногласий», — пояснил он.

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