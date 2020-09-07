В Гааге в очередной раз отказали осуждённому сербскому генералу Ратко Младичу в лечении…

Апелляционное вече Механизма по международным уголовным судам (наследник Гаагского Трибунала) в очередной раз отказало в прошении о госпитализации бывшего начальника Главного штаба Армии Республики Сербской генерала Ратко Младича, сообщает Ruserbia.com.

Решение о том, что тяжёлобольной сербский генерал не нуждается в стационарном лечении, было принято большинством голосов вече, состоящего из пяти членов при особом мнении председателя судьи Приске Ньямбе.

Кроме того, апелляционное вече призвало адвокатов Младича прекратить слать им жалобы, так как за последнее время уже было отвергнуто несколько подобных запросов.

Апелляционное вече объявило, что постоянные просьбы защиты заняться здоровьем слабеющего на глазах генерала несерьёзны и представляют собой процессуальное злоупотребление.

На прошлой неделе в Апелляционном вече прошло обсуждение апелляции на приговор, которым Младич был приговорён к пожизненному заключению за «совершенный им геноцид и военные преступления в Боснии и Герцеговине».

Один из адвокатов Младича, Драган Иветич в ходе заседания неоднократно обращал внимание на то, что из-за плохого самочувствия генерал Младич не может активно участвовать в судебном процессе.

Но это нисколько не смутило гаагских судий — здесь для сербов нет никакого милосердия.

Русская линия