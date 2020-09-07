Израильские археологи, продолжающие вопреки призывам ЮНЕСКО археологические раскопки, обнаружили в Иерусалиме набор хорошо сохранившихся капителей колонн, которые, как считается, были частью особняка в период первого Храма, сообщает СПЖ со ссылкой издание СBN News.

«Это очень интересное открытие. Это первое открытие в уменьшенном масштабе моделей гигантских протоэолийских капителей, подобных тем, которые были обнаружены до сих пор в царствах Иудеи и Израиля, где они были встроены над воротами царского дворца», — сказал представитель Управления древностей Израиля Иаков Биллиг.

По его словам, «уровень качества изготовления этих капителей является лучшим на сегодняшний день, а степень сохранности предметов — очень редкая».

По информации СМИ, каменные артефакты, найденные при раскопках, изначально были созданы из известняка. На капителях каждой колонны изображен древний символ, восходящий к библейским царствам Израиля и Иудеи.

Тот же древний символ можно найти на современной израильской монете в пять шекелей.

Исследователи считают, что древнее поместье было построено в период правления царей Езекии и Иосии, после завоевания Иерусалима Ассирией в 701 году до нашей эры.

Несмотря на отличное состояние некоторых частей колонн, остальная часть здания разрушена.

Впрочем, Биллиг считает, что данное археологическое открытие дает представление о том, каким был Иерусалим после того, как Ассирия осадила город.

«Эта находка, наряду с дворцом, который был найден в прошлом в Рамат-Рахели, и административным центром, найденным на склонах Арноны, свидетельствует о возрождении города и оставлении обнесенных стенами районов эпохи первого Храма после осады Ассирии», — заявил еврейский чиновник.

Он подчеркнул, что «мы находим виллы, особняки и правительственные здания в не огражденных районах за пределами города, и это свидетельствует о том, какое облегчение почувствовали жители города после снятия осады».

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