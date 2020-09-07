Эксперты считают это соглашение победой США и Израиля и поражением России и Китая…

4 сентября 2020 года в Вашингтоне, в Овальном зале Белого дома, Сербия и Косово подписали первое соглашение между собой, чего никто не ожидал. Договор носит название «о нормализации экономических отношений», однако включает в себя целый перечень политических вопросов.

Любопытно, что представитель Косово Авдулах Хоти и президент Сербии Александр Вучич подписали каждый свой экземпляр документа, на котором потом расписался Дональд Трамп, что позволило Вучичу утверждать, что он подписывал не трехстороннее соглашение с Косово и США, а просто двустороннее с США.

По данным издания Ruserbia.com, текст в документах, подписанных Вучичем и Хоти, различается. Первая информация о том, что именно подписал Вучич, вызывает некоторое недоумение, ряд сербских аналитиков отмечает, что всё это больше напоминает результат переговоров не с Косово, а с Израилем.

В последнем пункте соглашения Сербия обязуется открыть торговое и государственное представительство в Иерусалиме до 20 сентября 2020 года и перевести своё посольство в Иерусалим до июля 2021 года (что уже вызвало возмущение представителей арабских стран). В документе, подписанном Хоти, в этом пункте записано, что «Косово (Приштина) и Израиль совместно признают друг друга», против чего должна бы выступать против Сербия, но сербский МИД никак это не комментирует.

В пункте, касающемся защиты безопасности храмов и монастырей Сербской Православной Церкви в Косово, неожиданно появилась приписка о том, что еврейскому сообществу будет передано всё имущество жертв Холокоста, не оставивших наследников. Кроме того, обе стороны обязуются признать «Хезболлу» террористической организацией.

Помимо этого, обе стороны обязуются бороться за декриминализацию гомосексуализма и работать с 69 странами, где это считается преступлением, чтобы добиться отмены этого положения.

К сожалению, не обошлось и без небольшого предательства Сербией своих старых союзников:

Удар по Китаю — обе стороны в своих мобильных сетях запретят использование 5G оборудование от непроверенных продавцов; если такое оборудование уже установлено, то оно должно быть демонтировано.

И по России — обе стороны диверсифицируют источники снабжения энергоносителями.

США продолжит своё активное проникновение на Балканы:

— Обе стороны усилят контроль гражданского авиатранспорта и обмен информацией в рамках широкого сотрудничества с США на Балканах. Обе стороны обязуются использовать американские системы борьбы с незаконной деятельностью (PISCES -моделирование и анализ аварий, связанных с загрязнением окружающей среды, APIS — система предварительной информации о пассажире, ATS-G — каждому въезжающему в страну система автоматически присваивает рейтинг, который, как ожидается, поможет оценить, может ли этот человек быть помещен в группу риска террористов или других преступников и теперь, видимо будет отправлять информацию в США);

— Косово (Приштина) и Сербия (Белград) будут работать с американской Международной корпорацией по финансовому развитию над следующими проектами: Автотрасса Мира, железнодорожное сообщение от Приштины до Мердара, железнодорожное сообщение от Ниша до Приштины, обеспечение финансовой поддержки займов для малого и среднего бизнеса, открытие постоянного представительства Международной корпорации по финансовому развитию в Белграде.

— Американское министерство энергетики решит, как разделить озеро Газиводе (его пытались несколько раз захватить косовары), как источник воды и электроэнергии.

Из собственно касающихся Сербии и Косово пунктов:

— Косово обязуются на год остановить попытки вступления в международные организации, Сербия на год останавливает кампанию по отзыву признаний независимости Косово.

— Обе стороны взаимно признают дипломы и профессиональные сертификаты.

— Обе стороны используют возможности соглашения «мини-Шенген» между Сербией, Албанией и Северной Македонией, что является серьёзной уступкой со стороны Белграда и победой Приштины.

— Обе стороны ускорят поиск останков пропавших без вести и займутся поиском решения проблем переселенцев и беженцев.

Таковы краткие итоги этого соглашения, участие в котором Россия вообще не принимала.

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