Русская линия
Сводка новостей от 3 сентября 2020

В Москве после долгого перерыва откроется православная ярмарка «Артос»
Ярмарка будет работать на Фестивальной площади перед павильоном № 2 КВЦ «Сокольники»…

Лого фестиваля "Артос"С 8 по 13 сентября Православная ярмарка «Артос» в столичных Сокольниках состоится православная ярмарка «Артос», которая объединит крупнейшие храмы, монастыри и подворья Русской Православной Церкви из России, а также из Белоруссии, Грузии, Украины. Ярмарка пройдет в рамках XXII Международного фестиваля «Артос», который уже пятый год подряд предоставляет гостям возможность приобщиться к православной культуре, сообщает «Благовест-инфо».

В экспозиции будут представлены иконы, духовная литература, ювелирные изделия, церковная утварь. Здесь же посетителей ждет большой выбор монастырского масла и солений, меда и продуктов пчеловодства, лечебных мазей, чая и травяных сборов. Светские предприятия предложат качественные и экологически чистые фермерские продукты, сладости, товары для здоровья, изделия народных промыслов, одежду из натуральных тканей. Всего на «Артосе» будут представлены более 200 участников.

Ярмарка будет работать на Фестивальной площади перед павильоном № 2 КВЦ «Сокольники» с 11:00 до 19:00 (13 сентября — до 17:00).

Вход на все ярмарочные площадки свободный (при наличии защитных масок и соблюдении социальной дистанции).

За новостями проекта можно следить на сайте expostavros.ru и в социальных сетях Facebook, Instagram, ВКонтакте и Одноклассники.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Провинившиеся епископы и епархии или без вины виноватая паства
Верующие Симбирской епархии просят Патриарха Кирилла объяснить им, почему за 5 лет он и Синод уже в шестой раз меняют им архипастыря...

Не прошло и полгода
Собянинский указ о разрешении выставок с 4 сентября уже не восстановит этот высокодоходный сектор экономики...

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий: «Не могу избавиться от ощущения, что речь идёт о намеренной провокации»
Глава Черногорской митрополии осудил нападения на мусульман в Черногории и заявил о попытках провокаторов стравить православных и мусульман...

Патриарх Сербский Ириней: Я очень раз изменениям, которые произошли после выборов в Черногории
Предстоятель Сербской Православной Церкви надеется, что антицерковный закон в ближайшее время в этой стране будет отменён...

Открытым текстом
США потребовали от Сербии признать независимость Косово...

В Москве после долгого перерыва откроется православная ярмарка «Артос»
Ярмарка будет работать на Фестивальной площади перед павильоном № 2 КВЦ «Сокольники»...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память преподобной Марфы Дивеевской...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика