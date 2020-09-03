Ярмарка будет работать на Фестивальной площади перед павильоном № 2 КВЦ «Сокольники»…

С 8 по 13 сентября Православная ярмарка «Артос» в столичных Сокольниках состоится православная ярмарка «Артос», которая объединит крупнейшие храмы, монастыри и подворья Русской Православной Церкви из России, а также из Белоруссии, Грузии, Украины. Ярмарка пройдет в рамках XXII Международного фестиваля «Артос», который уже пятый год подряд предоставляет гостям возможность приобщиться к православной культуре, сообщает «Благовест-инфо».

В экспозиции будут представлены иконы, духовная литература, ювелирные изделия, церковная утварь. Здесь же посетителей ждет большой выбор монастырского масла и солений, меда и продуктов пчеловодства, лечебных мазей, чая и травяных сборов. Светские предприятия предложат качественные и экологически чистые фермерские продукты, сладости, товары для здоровья, изделия народных промыслов, одежду из натуральных тканей. Всего на «Артосе» будут представлены более 200 участников.

Ярмарка будет работать на Фестивальной площади перед павильоном № 2 КВЦ «Сокольники» с 11:00 до 19:00 (13 сентября — до 17:00).

Вход на все ярмарочные площадки свободный (при наличии защитных масок и соблюдении социальной дистанции).

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