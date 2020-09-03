Представители США настаивают на признании независимости Косово со стороны Сербии и открыто давят на сербского президента Александра Вучича, чтобы он принял такое решение. Однако сербский лидер резко отверг этот пункт во время переговоров. Об этом в эфире канала TV Pink заявил в четверг первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич, сообщает ТАСС.

«Совершенно точно, что документ, включающий пункт 10 был, на столе переговоров. Я получил информацию из Вашингтона из делегации высшего уровня, что президент Вучич резко отверг пункт 10, ясно заявил, что для Сербии это неприемлемо, и сказал, что будет вести себя в соответствии с Конституцией Сербии. Здесь ставим точку, вопроса, согласится Вучич или нет, не существует», — заявил Дачич.

Ранее сербская газета «Вечерне новости» опубликовала часть документа, предложенного сербской делегации в Вашингтоне. «Пункт 10 документа гласит: обе стороны обязуются согласиться на обоюдное признание, защиту этнических меньшинств, реституцию имущества, решение статуса государственных официальных лиц, как и согласование открытия канцелярий по защите меньшинств, которые будут составлять ежегодные отчеты», — сообщает издание.

Как сообщил министр финансов Сербии Синиша Мали, на переговорах Белграда и Приштины в Вашингтоне от президента Сербии Александара Вучича потребовали признать независимость самопровозглашенного Косова. Он также сообщил об огромном давлении, которое оказывается на сербскую делегацию.

Вучич сообщал, что испытывает страх перед встречей по вопросу непризнанного Косова в Вашингтоне, где, по утверждениям косоваров, от сербского лидера будут требовать подписать признание независимости сербского автономного края. В то же время он был настроен решительно отстаивать интересы Сербии.

Русская линия