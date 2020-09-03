Предстоятель Сербской Православной Церкви надеется, что антицерковный закон в ближайшее время в этой стране будет отменён…

Патриарх Сербский Ириней: Я очень раз изменениям, которые произошли после выборов в Черногории

Патриарх Сербский Ириней доволен результатами парламентских выборов в Черногории, в результате которых правящая коалиция во главе с президентом Мило Джукановичем не смогла получить большинства мест в парламенте. Об этом Предстоятель Сербской Православной Церкви сказал в комментарии сербскому информационному агентству Nova. rs, сообщает СПЖ.

«Я очень доволен результатами выборов и изменениями в Черногории. Особенно рад, что люди, которые пришли (на смену режиму Мило Джукановича, — Ред.), смотрят на проблемы гораздо шире. Я думаю, что они будут использовать правильные пути для решения проблем в этой стране, и что Черногория вернется на правильный путь, то есть на тот, на котором она должна быть», — сказал Патриарх Ириней.

Вв декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», вызвавший сильную общественную реакцию и массовые протесты верующих. Одним из главных пунктов программы оппозиции является отзыв этого антицерковного закона, ущемляющего интересы Сербской Православной Церкви и угрожающего ее святыням.

После оглашения результатов парламентских выборов, которые прошли в Черногории 30 августа 2020 года, лидер черногорской оппозиции Здравко Кривокапич заявил, что одним из первых решений обновленного правительства станет отмена скандального закона «О свободе вероисповедания».

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