Верующие Симбирской епархии просят Патриарха Кирилла объяснить им, почему за 5 лет он и Синод уже в шестой раз меняют им архипастыря…

Кадровая чехарда среди архиереев, которая стала при Патриархе Кирилле просто нормой, не только противоречит канонам, но и вводит в серьёзное смущение верующих в епархиях Русской Православной Церкви. Если архиереи являются монахами и их неканонические смещения с кафедр (а ведь епископ венчается своей пастве) ещё можно хоть как-то объяснить необходимостью и монашеским послушанием, то верующие таких обетов не давали и им не понять, почему за пять лет у них на кафедре меняется шесть архиереев.

В связи с этим в Интернете на днях появилось открытое письмо верующих Симбирской епархии, адресованное Патриарху Кириллу, в котором они просят Его Святейшество объяснить свои регулярные кадровые перестановки.

«Ваше Святейшество!

Православные верующие Симбирской епархии просят Вас разъяснить ситуацию, происходящую с постоянной сменой Симбирских архиереев. После упокоения владыки Прокла (который управлял епархией 25 лет) в 2014 году в епархии началась чехарда со сменой управляющих епархией. Митрополит Лонгин уже шестой после владыки Прокла. Это вызывает у нас недоумение. Почему это происходит. Ведь епископ — это отец для своей церкви. В таинственном значении он заменяет на земле Христа. Он должен знать свою паству, ее нужды, чаяния, запросы. И как это сделать епископу, если он служит в епархии меньше года (как например митрополит Феофан и митрополит Иосиф), после чего его переводят в другую епархию.

Понятно, что за такое короткое время ничего не узнать и не сделать, а вновь назначенному епископу приходится все начинать сначала. И эти переводы происходят без какого-то обсуждения с верующими. Понятно, что трудно вернуться во времена, когда народ сам выбирал из своей среды себе епископа. Но тут получается, что с нами уже совсем не считаются и совершают переводы, руководствуюсь не интересами верующих, а непонятными нам соображениями. Почему и зачем происходит перевод? Вот убрали митрополита Иосифа. Почему? Он провел у нас меньше года. С чем-то он не справился? Поставили митрополита Лонгина, которого так любили на Саратовской земле, где он провел 17 лет. Опять же почему?

Ходят слухи, что за что-то в наказание. А разве Симбирская земля чем-то провинилась, что для нее есть только архиереи, которые в чем-то (непонятно в чем) провинились? Разве нет у нас архиереев в нашей митрополии, которых мы прекрасно знаем и которые многолетними уже трудами стяжали себе авторитет и любовь симбирян? Также вновь назначенный архиерей привозит с собой собственную команду священников и их назначают руководить крупнейшими приходами епархии. А разве недостойны этого наши батюшки, которые окормляли нас на протяжении долгого времени и заслужили авторитет. А тут приезжают незнакомые нам священники, возникает вопрос — правильно ли это с точки зрения окормления прихода. Понятно, новому архиерею хочется, чтобы «свои» люди руководили самыми многочисленными приходами, но опять же получается — никто не учитывает нужд и чаяний тех верующих, для которых в принципе и совершают служение и епископ, и священство.

Ваше Святейшество, Вы обращаетесь к народу с посланиями на Рождество Христово, Пасху, в связи с губительным поветрием новой короновирусной инфекцией. Было бы замечательно услышать Ваше послание с ответами на наши наболевшие вопросы!"

Русская линия