Глава Черногорской митрополии осудил нападения на мусульман в Черногории и заявил о попытках провокаторов стравить православных и мусульман…

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий: «Не могу избавиться от ощущения, что речь идёт о намеренной провокации»

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий осудил произошедший на севере Черногории инцидент с нападением на офис исламской общины н и предположил, что он мог быть подстроен из-за выборов, сообщает РИА Новости.

Епископский совет Сербской Православной Церкви в Черногории накануне дистанцировался от собраний граждан перед храмами после прошедших выборов в Скупщину и призвал их избегать инцидентов. Ночью неизвестные разбили стекла в помещениях исламской общины в городе Плевля на северо-западе республики.

«Не могу избавиться от ощущения, что речь идёт о намеренной провокации, цель которой — испортить отношения между гражданами Плевли и всей Черногории на основании конфессиональной принадлежности», — заявил владыка Амфилохий.

«Не хочу делать поспешных выводов, но факт того, что уже несколько инцидентов остаются нерасследованными, наводит на мысль о том, что речь идёт не об обычном выражении религиозной нетерпимости и хулиганстве, но о продуманном плане разжигания напряженности из-за результата выборов», — указал митрополит Черногорско-Приморский.

Он добавил, что до выборов полиция в рекордные сроки находила тех, кто критиковал власти в соцсетях.

В последние дни неизвестные вандалы испортили двери в православном храме в городе Биело-Поле на севере Черногории, на стенах домов там появлялись граффити разжигающего рознь содержания.

В воскресенье в Черногории прошли парламентские выборы. Согласно предварительным данным избиркома, оппозиция впервые за более чем 30 лет получила больше голосов, чем правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича. В понедельник законность выборов и их итог признали наблюдавшие НПО, миссия ОБСЕ, посольства США и Великобритании.

Сторонники оппозиции вечером в понедельник вышли на улицы праздновать победу, несмотря на то, что политические лидеры призвали их остаться дома и не поддаваться на провокации. В Подгорице центром празднования стало плато соборного храма Воскресения Христова. МВД во вторник сообщило о множестве инцидентов в шести крупных городах страны.

Русская линия