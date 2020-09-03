Собянинский указ о разрешении выставок с 4 сентября уже не восстановит этот высокодоходный сектор экономики…

Московские власти целых полгода блокировали и не давали работать конгрессно-выставочному сектору экономики России и фактически своими запретами просто уничтожили любую выставочную деятельность в столице. То же самое происходило и в Санкт-Петербурге.

Почему чиновники так долго тянули с разрешением на выставочную деятельность и официально разрешили выставки только с 4 сентября, остаётся загадкой. Не так давно в Москве прошла выставка Министерства обороны, и она не привела ни к какой вспышке заражений коронавирусом.

Нельзя не заметить, что в Москве все крупнейшие выставочные площадки были переоборудованы чиновниками в огромные больницы для больных коронавирусом. Но они в итоге не понадобились и теперь их придётся вновь переоборудовать в выставочные центры. Сколько на это ушло и ещё уйдёт средств, знает, наверное, только Собянин.

При этом, по словам многих руководителей фирм, которые профессионально занимаются подготовкой выставок, власти практически не привлекали их к строительным работам по переделке выставочных центров, а «обошлись своим силами». В результате многие из выставочных компаний теперь находятся практически на грани банкротства, а кто-то и попросту уже закрылся.

Так что собянинский указ о разрешении выставок с 4 сентября уже не восстановит этот высокодоходный сектор экономики. Восстанавливать уже практически нечего, надо начинать с нуля.

Русская линия