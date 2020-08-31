24 — 27 августа 2020 года на Соловецких островах проходили Дни памяти жертв политических репрессий, центральным событием которых стала тематическая научно-практическая конференция «История страны в судьбах узников Соловецких лагерей», сообщает сайт Соловецкого монастыря.

Программа мероприятий была подготовлена Соловецким государственным музеем-заповедником, Спасо-Преображенским Соловецким ставропигиальным мужским монастырём и Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом при поддержке Правительства Архангельской области.

Программа мероприятий Дней памяти открылась мемориальной акцией на Аллее памяти и молебном в храме. По окончанию молебна Новомученикам и исповедникам Соловецким, участников приветствовал благочинный Соловецкого монастыря архимандрит Ианнуарий (Недачин), а перед самым началом конференции к собравшимся обратился наместник и игумен Соловецкой обители, директор Соловецкого музея-заповедника, епископ Одинцовский Порфирий.

В рамках Дней памяти состоялись также презентация новых изданий Соловецкого музея-заповедника и Соловецкого монастыря, лекции, экскурсии, церковные службы. Украшением программы стала литературно-музыкальная композиция о научной деятельности в Соловецком лагере, подготовленная культурно-просветительским фондом «Сретение» (Северодвинск).

Традиционно центральным событием Дней памяти стала научно-практическая конференция «История страны в судьбах узников Соловецких лагерей». Тематически заседания конференции 2020 года были разделены на два больших блока: «Наука в лагере» и «Подвижники веры — узники Соловецких лагерей».

25 августа, в день открытия конференции прозвучали доклады, посвящённые судьбам научных деятелей, ставших узниками лагерной системы. Введением в тему стало выступление Марины Смирновой, к.и.н., преподавательницы Северного государственного медицинского университета «Научное краеведение в Соловецком лагере особого назначения». О петербугском периоде жизни русского историка и этнографа Н.Н. Виноградова рассказала Мария Калатур, старшая научная сотрудница Соловецкого музея-заповедника. Сообщение Людмилы Гундаковой, научной сотрудницы ООО «Архстройэкспертиза» (Архангельск) было посвящено историческим трудам лагерного периода А.П. Приклонского. В своём заочном докладе Ирина Кызласова, кандидатка искусствоведения, д.и.н. (Москва) раскрыла основные вехи жизни и деятельности А.И. Анисимова. Значительным дополнением к общей теме заседания «Наука в лагере» стал доклад о заключённых-членах Общества изучения русской усадьбы, представленный Надеждой Александровой, хранительницей Государственного музея А.С. Пушкина). Отдельного внимания заслуживает и сообщение иерея Вячеслава Умнягина, к. филол.н., клирика Соловецкого монастыря о лагерных начальниках, составленное на основе воспоминаний заключённых.

Во второй день конференции, в рамках пленарного заседания, были озвучены доклады под общей рубрикой «Подвижники веры — узники Соловецких лагерей». Среди выступающих — учёные из Москвы и Архангельской области: Наталья Сухова, д. церковной истории, д.и.н., профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета; Елена Поликарпова, к.филог.н., доцент Северного (Арктического) федерального университета; Людмила Скульская, к.экон.н., старший научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН; Валерий Поспелов, д.экон.н., Президент отделения продовольственной безопасности Международной Академии стандартизации и другие. В центре внимания исследователей судьбы священнослужителей и иноков, ставших узниками Соловецких лагерей. Соловецкий музей-заповедник был представлен докладом Анны Яковлевой, заведующей отделом истории Соловецкого архипелага, об узниках Соловецкого лагеря в деле Воскресенской церкви Архангельска (1931 г.).

По итогам работы конференции планируется издание сборника научных трудов, который можно будет приобрести в кассах Соловецкого музея-заповедника. Кроме того, на сайте музея в ближайшее время будут опубликованы интервью с участниками конференции, поделившимися своими впечатлениями о научном событии и комментариями по исследуемым темам.

Русская линия