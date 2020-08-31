Оппозиционные избирательные блоки Черногории «За будущее Черногории», «Мир — наша нация» и «Чёрное на белое» намерены создать коалиционное правительство экспертов, которое отправит в отставку бессменного лидера страны Мило Джукановича и отменит антицерковный закон, направленный против Сербской Православной Церкви. Об этом заявил лидер блока «За будущее Черногории» профессор информатики университета в Подгорице Здравко Кривокапич после прошедших в стране парламентских выборов, сообщает ТАСС.

Согласно данным экзитполов, которые проводит европейский Центр мониторинга выборов (CеMI), после обработки 82,4% бюллетеней правящая коалиция вокруг Демократической партии социалистов Черногории Мило Джукановича лидирует на выборах с результатом 34,8%, что дает ей право на 29 кресел в 81-местном парламенте. В то же время оппозиционная коалиция «За будущее Черногории» набирает 32,8% (28 мест в парламенте), коалиция «Мир — наша нация» — 12,5% (10 мест), коалиция «Черное на белое» — 5,6% (4 места), Социал-демократы Ивана Брайовича — 4,2% (3 места). Таким образом, объединенная оппозиция набирает 42 места в 81-местном парламенте, что дает ей возможность сформировать кабмин.

«Режим совершенно точно пал, вы увидите, что по мере подсчёта голосов отрыв оппозиции от правящей партии и её сателлитов только возрастёт. Мы, конечно, готовы войти в коалицию и с господином Алексой Бечичем [лидер блока «Мир — наша нация"], и с Дританом Абазовичем (лидер блока «Чёрное на белое»), это естественная коалиция, и я от неё не отказываюсь. В настоящий момент мы думаем, что лучшим решением для Черногории станет экспертное правительство, это лучшее решение для народа. Политики всегда считают по-своему, я, как профессор, веду подсчёт иначе, чем политик», — заявил Кривокапич.

Отвечая на вопрос о первоочередных планах, Кривокапич заявил, что оппозиционное правительство первым своим решением отменит закон о свободе вероисповедания, ущемляющий интересы Сербской Православной Церкви.

«Первым шагом, конечно, станет отмена Закона о свободе вероисповедания, затем принятие закона о люстрации и закона о происхождении имущества, который определит отношение к тем, которые довели Черногорию до безнадежности, добились несметных богатств и сделали нищими остальных граждан Черногории. Это будет по-честному, праведно и станет предупреждением для всех, кто идет в политику, что политика не является самой доходной работой», — заявил лидер оппозиции.

Говоря о дальнейших шагах действующей черногорской власти, Кривокапич выразил надежду, что смена режима пройдёт мирно. «Вероятно, волнения возможны, но я исключаю этот вариант. Думаю, что Черногории нужны мир и спокойствие, это нельзя ничем заменить, и христианская любовь, которая в каждом человеке видит брата своего, возобладает. И это будет лучшим решением для Черногории», — заявил оппозиционер.

В то же время оппозиция не намерена сотрудничать с действующим президентом страны Мило Джукановичем, президентский мандат которого истекает в 2023 году.

«Я не желаю сотрудничать с президентом, который не является президентом всех граждан Черногории. Однозначно у меня есть обязательство формальными действиями завершить дело. Надеюсь, что вся реакция народа будет такой, что господин Джуканович, возможно, подаст в отставку после определенных событий, которые очень ясны и недвусмысленны, и которые касаются Джукановича и его окружения», — заявил Кривокапич.

Русская линия