Представитель Ватикана активно включился в ситуацию с белорусскими протестами против властей и в последние дни зачем-то выезжал в Польшу…

Главу католиков Белоруссии Тадеуша Кондрусевича, который в последнее время вторил антибелорусским заявлениям чиновников из Польши и активно поддерживал акции протестов против президента Александра Лукашенко, не пустили обратно в страну, когда он возвращался в Минск из Варшавы, сообщает Интерфакс.

«На пограничном переходе Кузница-Белосток-Брузги пограничники Республики Беларусь без объяснения причин отказали главе белорусского католического епископата во въезде в страну», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте РКЦ в Беларуси. При этом в РКЦ обратили внимание, что Кондрусевич является гражданином республики.

Официально он был в Польше в командировке и совершал богослужения, однако у белорусских властей есть все основания подозревать, что этот прелат-поляк консультировался с польскими чиновниками по поводу внутриполитической ситуации в Белоруссии и продолжении антиправительственных акций протеста.

Так, на официальном сайте РКЦ в Беларуси на днях были размещены выдержки из интервью Кондрусевича польскому католическому телеканалу TV Trwam, в котором глава белорусских католиков заявил, что президентские выборы в стране прошли «нечестно».

«Есть основания считать, что выборы проходили нечестно», — сказал он. По мнению Кондрусевича, белорусский народ «дорос до того, чтобы отстаивать свои права, и это уже другое поколение, чем 26 лет назад».

Между тем в Госпогранкомитете Белоруссии отказались комментировать ситуацию вокруг Кондрусевича. «Госпогранкомитет ситуацию не комментирует», — заявил «Интерфаксу» официальный представитель ГПК Антон Бычковский в ответ на просьбу подтвердить проблему с пропуском Кондрусевича на территорию Белоруссии.

Не исключено, что из-за большой вовлечённости Кондрусевича в политические дела Белоруссии, Ватикану вскоре придётся назначать нового представителя в эту страну.

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