О духовной опасности посещения Среднеуральского женского монастыря, захваченного сторонниками запрещённого в служении схимонаха Сергия решили особо сообщить на информационных ресурсах паломнического отдела Екатеринбургской епархии.

Как рассказали в профильном отделе, все паломнические поездки и экскурсии в Среднеуральский женский монастырь во имя иконы Пресвятой Богородицы «Спортительница хлебов» были приостановлены в первые же дни нестроений в монастыре.

«Экскурсии в этот монастырь мы не организовывали, поскольку не было особого спроса. Бывали случаи, когда во время экскурсий некоторые паломники из других регионов просили заехать в Среднеуральский монастырь. Но из некоторых епархий привозили прямые экскурсии. Кое-кто, видимо, неофициально делает это и сегодня», — отметила руководительница паломнического отдела Екатеринбургской епархии Любовь Белогурова.

Она также заметила, что за последнее время было несколько звонков в отдел с вопросами о паломничестве в СУЖМ, но консультант разъяснял ситуацию в монастыре — люди благодарили, с пониманием к этому относились и ехали в другие обители, где проходят богослужения, совершаются Таинства, осуществляется монашеское делание, царят мир и спокойствие.

Руководительница паломнической службы пояснила, что находится во взаимодействии с коллегами из других епархий — все сегодня понимают, что произошло, скорбят о сложившейся ситуации и ждут, когда Среднеуральский монастырь вернётся в лоно Русской Православной Церкви. Это главное условие, при котором возможно возобновление паломнических поездок в обитель.

Русская линия