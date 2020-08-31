Русская линия
Сводка новостей от 31 августа 2020

Паломничество в Среднеуральский монастырь невозможно, пока обитель не вернётся в лоно Русской Православной Церкви
Паломнический отдел Екатеринбургской епархии предупредил верующих об духовной опасности посещения захваченного Среднеуральского монастыря…

Среднеуральский женский монастырь под ЕкатеринбургомО духовной опасности посещения Среднеуральского женского монастыря, захваченного сторонниками запрещённого в служении схимонаха Сергия решили особо сообщить на информационных ресурсах паломнического отдела Екатеринбургской епархии.

Как рассказали в профильном отделе, все паломнические поездки и экскурсии в Среднеуральский женский монастырь во имя иконы Пресвятой Богородицы «Спортительница хлебов» были приостановлены в первые же дни нестроений в монастыре.

«Экскурсии в этот монастырь мы не организовывали, поскольку не было особого спроса. Бывали случаи, когда во время экскурсий некоторые паломники из других регионов просили заехать в Среднеуральский монастырь. Но из некоторых епархий привозили прямые экскурсии. Кое-кто, видимо, неофициально делает это и сегодня», — отметила руководительница паломнического отдела Екатеринбургской епархии Любовь Белогурова.

Она также заметила, что за последнее время было несколько звонков в отдел с вопросами о паломничестве в СУЖМ, но консультант разъяснял ситуацию в монастыре — люди благодарили, с пониманием к этому относились и ехали в другие обители, где проходят богослужения, совершаются Таинства, осуществляется монашеское делание, царят мир и спокойствие.

Руководительница паломнической службы пояснила, что находится во взаимодействии с коллегами из других епархий — все сегодня понимают, что произошло, скорбят о сложившейся ситуации и ждут, когда Среднеуральский монастырь вернётся в лоно Русской Православной Церкви. Это главное условие, при котором возможно возобновление паломнических поездок в обитель.

Русская линия

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