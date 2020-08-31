Несмотря на противодействие немецких властей, на акцию протеста против ограничений из-за коронавируса в Берлине вышли 18 тысяч человек…

Власти Берлина тщетно пытались противодействовать желанию немецких граждан выйти на улицы, чтобы выразить свой протест против ограничений, введённых в Германии из-за пандемии коронавируса. 29 августа 2020 года 18 тысяч немцев, среди которых оказались молодые люди, пенсионеры и родители с детьми, вышли на улицы и в довольно жесткой форме выразили своё недовольство действиями властей.

При этом в ходе митинга ситуация накалилась до такой степени, что митингующие попытались взять здание Рейхстага штурмом, и немецким чиновникам пришлось усиливать его охрану полицией, сообщает «Немецкая волна».

Любопытно, что при всей демократии немецкие власти и СМИ демонстрируют полное нежелание прислушиваться к протестующим. Так, германские журналисты в своих сообщениях пытаются представить всех собравшихся некими «ковид-диссидентами» и «правыми радикалами», открыто навешивая участникам акции ярлык «рейхсбюргеров».

Президент ФРГ Штайнмайер назвал сцену, устроенную демонстрантами у бундестага, «достойной отвращения» и «невыносимой». В правительстве ФРГ посчитали ее «злоупотреблением правом на демонстрации».

«Те, кому не по душе меры по борьбе с коронавирусом, и те, кто сомневается в их необходимости, могут и имеют право выходить на демонстрации против них», — подчеркнул глава германского государства. Однако он перестает относиться с пониманием к действиям демонстрантов, как только те «впрягаются в упряжки врагов демократии и начинают разжигать политическую ненависть», добавил Штайнмайер.

Канцлерин ФРГ Ангела Меркель в понедельник, 31 августа, также резко раскритиковала действия противников ограничений из-за коронавируса.

По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, во время этой акции произошло «злоупотребление правом на демонстрации». «Результатом стали постыдные сцены у Рейхстага, с которыми нельзя просто так примириться», — заявил Зайберт, назвав участников протеста «антидемократами», которые попытались занять ступеньки демократического парламента Германии.

Он назвал пандемию коронавируса «беспрецедентным вызовом» и подчеркнул, что спорить о мерах, принимаемых в этой ситуации, необходимо, но делать это следует при помощи «демократической дискуссии, свободной прессы, критически настроенной общественности или демонстраций, участники которых придерживаются правил».

В аналогичном ключе высказался ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Единственный вывод, который сделали из этой акции немецкие чиновники, — это необходимость усилить охрану Рейхстага. Это будет сделано в ближайшее время.

Русская линия