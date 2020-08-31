Илон Маск заявил, что успешно ведёт работу по вживлению чипа в мозг человека

Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск заявил, что его компания Neuralink успешно имплантировала электронное устройство в мозг. Технологию продемонстрировали на животных, но чипы планируют вживлять в людей, чтобы лечить болезни, заявил разработчик на пресс-конференции компании, передаёт СПЖ

Работники Neuralink вживили беспроводной нейроинтерфейс в мозг двух свиней, а потом извлекли.

По словам Маска, устройство теперь меньше монеты, его можно полностью скрыть при имплантации, и человек с чипом в голове «будет себя чувствовать и выглядеть совершенно нормально».

Однако, у многих в США эти эксперименты вызывают серьёзные опасения. Это особенно остро ощущается на фоне пандемии.

О возможных опасностях, связанных с информационными технологиями, заявлял ранее и Св. Синод Русской Православной Церкви.

«В описанных опытах прозревается тень чего-то, что, выйдя из-под контроля, может стать демоническим», — высказался о разработке в своем Telegram-канале епископ Савва (Тутунов). Иерарх считает, что подобные изобретения несут риск обесчеловечения. Владыка также обратил внимание, что Маск — атеист.

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