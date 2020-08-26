26 августа 2020 года епископ Вениамин, избранный митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси, обратился к верным чадам Белорусской Православной Церкви с архипастырским словом, в котором благословил верным чадам Белорусского Экзархата усугубить свой пост. Текст обращения был опубликован на официальном сайте Белорусской Православной Церкви.

Мир вам! Дорогие соотечественники, братья и сестры!

Первое мое к вам обращение как предстоятеля Белорусской Православной Церкви не будет торжественным и возвышенным. Оно будет проистекать от боли сердца за родной народ и землю нашу, от любви ко всем вам.

Скорби и переживания наши от времени Великого поста до сегодняшнего дня стремительно сменяют друг друга. Мы ищем выход и пока не находим. Но как поступали в подобных случаях наши благочестивые предки и чему учат нас святые? В чём духовное осмысление происходящего?

«Бог обращается к человеку шепотом любви, а если он не услышан — то голосом совести. Если человек не слышит голоса совести — то Бог обращается через рупор страданий» (Клайв Льюис). Нам нужно вернуть мир на нашу землю и в свои сердца.

В эти завершающиеся дни Успенского поста, посвященного воспоминанию о последних земных днях Пресвятой Богородицы, призываю всех христиан неукоснительно соблюдать пост и продлить его в течение трёх дней. Когда древнему городу Ниневии угрожала опасность, то все жители его возложили на себя пост, даже на животных, — и пришла милость Божия (Иона 3). В посту усилим молитву общественную и личную за Беларусь. В храмах и на прихрамовых территориях объединимся для совместной молитвы, зажжём светильники горячей молитвы по всей Беларуси, в каждом доме.

Ещё одно важнейшее, без чего не может быть возвращения мира, — это покаяние в совершённых грехах. Вспомним, что греческое слово «метанойя», традиционно переводимое как «покаяние», буквально означает «перемена ума». Церковь Христова призывает каждого из нас осознать свои грехи, исполниться стремления к их прощению, прибегнуть к Таинству Исповеди и, самое главное, принести достойные плоды покаяния (Мф. 3:8) — загладить содеянный грех и его негативные последствия. Перемена умов, перемена сердец от зла к добру, от лжи к правде, от разделения к единению, от осуждения к пониманию — вот какие перемены нужны нашему обществу в первую очередь.

Все мы, верующие православные люди, зная силу общей молитвы и сознавая, что, помимо внешнего противостояния, совершается духовная борьба за Отечество наше и в сердце каждого из нас, призваны усилить свою молитву, с усердием и дерзновением, верою, надеждою и любовью к Богу и ближним. Это единение в общей молитве и любви по вере и закону Христову всегда было неотъемлемым правилом на Белой Руси в преодолении различных бед, скорбей, болезней и смут.

Последние скорбные события в нашем Отечестве произошли от того, что сердца наши склонились в недобрую сторону, от того, что свет Христов не смог воссиять в это тёмное время, когда проявился грех беззакония.

Верю, что если мы воодушевлённо, с усердием и единодушно исполним наше намерение провести эти три дня в посте, молитве и покаянии, то быстро увидим отклик Неба и поймём, что нам, жителям Беларуси, нужно сделать, чтобы зло победить добром и не допустить в дальнейшем зла.

В Евангелии говорится: «Приди и увидь!» (Ин. 1:46). Прошу и вас, дорогие братья и сестры, «придем ко Господу и увидим». Ведь не все православные христиане сейчас соблюдают пост, многие давно не очищали душу покаянием. Желание сделать свою жизнь лучше вполне закономерно и естественно для человека, но, если при этом не призывается помощь свыше, а прилагаются только человеческие усилия, то результат будет таким, как у строителей Вавилонской башни (Быт. 11:1−9). Начнём свой путь во благо Отечества в праздник древней святыни Беларуси и всего православного мира — Минской иконы Божией Матери, изображение Которой на гербе нашей столицы, как завет предыдущих поколений: Матерь Божию почитать, искать у Нее помощи и заступления. Господь всегда послушает нашу Ходатаицу и Заступницу — Пресвятую Богородицу, как послушал в Кане Галилейской, хотя еще не наступило Его время открыто творить чудеса и милости Своему народу.

«Не имеем иной помощи, не имеем иной надежды, кроме Тебя, Владычица. Ты нам помоги: на Тебя надеемся и Тобою хвалимся, ибо мы — Твои рабы; да не постыдимся!»

Пусть Господь и Матерь Божия, святые всегда будут с нами, а особенно сейчас, в нашем добром первом совместном начинании!

Епископ Вениамин, избранный митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси

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