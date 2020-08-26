Власти Берлина в среду, 26 августа, запретили предстоящую демонстрацию против ограничений, введённых для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Заявленное организаторами число участников не позволит соблюдать действующие предписания властей, говорится в соответствующем заявлении, сообщает «Немецкая волна».

У властей был выбор между правом на свободу собраний и правом на жизнь и физическую неприкосновенность, объяснил берлинский сенатор по внутренним делам Андреас Гайзель. Это решение принято не против свободы собраний, а в поддержку защиты от инфекции, уверяет он. Но протестующие так не думают и обвиняют власти в нарушении своих прав.

Организатором демонстрации, планировавшейся на 29 августа, выступила инициатива Querdenken 711 из Штутгарта, занимающаяся защитой основных свобод. По данным полиции, на мероприятии ожидалось 17 тысяч человек. Но власти Берлина опасаются, что столица Германии станет площадкой «для вероятных идеологов теорий заговора», а потому решили пойти на ограничения демократических прав и свобод.

Стоит отметить, что в Германии неоднократно проходили демонстрации противников ограничительных мер, направленных на борьбу с заболеванием COVID-19. В частности, акция в Берлине 1 августа собрала несколько тысяч человек. Почти все митингующие в знак протеста против ограничений были без защитных масок и не соблюдали правила дистанцирования. Однако, это не привело ни к какому всплеску заболеваемости.

Более того, многие обращают внимание на лицемерие Берлина по поводу событий в Белоруссии. Как известно, официальные немецкие власти поддерживают, а не осуждают белорусских демонстрантов, которые все последние дни выходят на массовые акции протеста. Ни слова об опасности таких мероприятий из Германии не прозвучало.

Русская линия