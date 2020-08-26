В Императорском Православном Палестинском Обществе надеются, что в ближайшее время подворье будет возвращено российскому государству…

Израиль может принять решение о передаче России Александровского подворья в Иерусалиме в сентябре 2020 года, однако решение задерживается из-за встречных судебных исков. Об этом заявил председатель Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО) Сергей Степашин, сообщает ТАСС.

«Всё находится в Минюсте Израиля, в регистрационной службе, в сентябре должно состояться решение. У нас появились псевдо-ИППО: <…> два израильских, одно немецкое, одно американское и даже французское. Они все подают встречные иски, задержки из-за этого происходят, но я надеюсь на положительное решение», — сказал он.

Ранее Израиль в ответ на просьбу России начал юридический процесс регистрации Александровского подворья на имя РФ. 8 апреля пресс-служба посольства РФ в Израиле сообщила, что структура, называющая себя Православным палестинским обществом в Святой земле (ППО) и незаконно, по мнению дипмиссии, занимающая в настоящее время Александровское подворье, опротестовала возобновление регистрации объекта на Россию.

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