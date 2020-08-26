Русская линия
Сводка новостей от 26 августа 2020

Игумен Вениамин (Райников): Земля захваченного Среднеуральского монастыря принадлежит епархии
Секретарь Епархиального совета опроверг информацию о том, что по документам Екатеринбургская епархия якобы не имеет никаких прав на обитель…

В Среднеуральском монастыре: кладбище, детская площадка, храмЗемля, на которой находится захваченный схимонахом Сергием (Романовым) Среднеуральский женский монастырь, принадлежит Екатеринбургской епархии. Об этом заявил секретарь Епархиального совета игумен Вениамин (Райников), комментируя слова ушедшего в раскол отца Сергия о том, что земля, на которой построен монастырь, находится в аренде, а обитель не является собственностью епархии и оформлена на частных лиц.

«На самом деле земля принадлежит Екатеринбургской епархии. Он (Сергий) записал ролик, где говорит, что земля не епархиальная и ни копейки туда не вложено. Я не знаю почему он это говорит, может, заблуждается, может, кто-то ему так сказал, и он верит, но это абсолютная ложь — земля епархиальная, никаких частных участков там нет», — сказал отец Вениамин.

Также игумен опроверг информацию о том, что ушедший в раскол бывший клирик прописан в монастыре. «Насколько мне известно, он там не прописан, соответственно никаких юридических сложностей, чтобы покинуть монастырь, нет», — добавил представитель епархии.

Русская линия

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Игумен Вениамин (Райников): Земля захваченного Среднеуральского монастыря принадлежит епархии
Секретарь Епархиального совета опроверг информацию о том, что по документам Екатеринбургская епархия якобы не имеет никаких прав на обитель...

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