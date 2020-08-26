Секретарь Епархиального совета опроверг информацию о том, что по документам Екатеринбургская епархия якобы не имеет никаких прав на обитель…

Земля, на которой находится захваченный схимонахом Сергием (Романовым) Среднеуральский женский монастырь, принадлежит Екатеринбургской епархии. Об этом заявил секретарь Епархиального совета игумен Вениамин (Райников), комментируя слова ушедшего в раскол отца Сергия о том, что земля, на которой построен монастырь, находится в аренде, а обитель не является собственностью епархии и оформлена на частных лиц.

«На самом деле земля принадлежит Екатеринбургской епархии. Он (Сергий) записал ролик, где говорит, что земля не епархиальная и ни копейки туда не вложено. Я не знаю почему он это говорит, может, заблуждается, может, кто-то ему так сказал, и он верит, но это абсолютная ложь — земля епархиальная, никаких частных участков там нет», — сказал отец Вениамин.

Также игумен опроверг информацию о том, что ушедший в раскол бывший клирик прописан в монастыре. «Насколько мне известно, он там не прописан, соответственно никаких юридических сложностей, чтобы покинуть монастырь, нет», — добавил представитель епархии.

Русская линия