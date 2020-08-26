В Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ прокомментировали смену главы Белорусского Экзархата…

Решение о смене Первоиерарха Белорусской Православной Церкви Священный Синод принял в связи с обращением самого митрополита Минского и Заславского Павла, сейчас он назначен в одну из самых больших и значимых в Русской Церкви митрополий — Кубанскую, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает РИА Новости.

Священный Синод Русской Православной Церкви во вторник освободил митрополита Минского и Заславского Павла от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси, назначив на этот пост епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина. Митрополит Павел в свою очередь назначен главой Кубанской митрополии.

«Обращаю внимание, что Синод не только выразил митрополиту Павлу благодарность за понесённые труды, но приветствовал и поддержал его усилия, направленные на восстановление мира и общественного спокойствия в Республике Беларусь. Решение о новом назначении было принято в связи с прошением самого митрополита Павла», — сказал Легойда журналистам.

Он отметил, что Кубанская митрополия, главой которой был назначен митрополит Павел, является «одной из самых больших и значимых в Русской Церкви». «Именно такой иерарх — с большим опытом архиерейского служения, с большим пастырским опытом — здесь и нужен», — отметил Легойда.

Говоря о новом Патриаршем экзархе всея Белоруссии, митрополите Вениамине, он заметил, что это «человек весьма образованный, опытный, хорошо знающий жизнь Белорусской Церкви».

В свою очередь, первый замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, замглавы Всемирного русского народного собора Александр Щипков заявил, что «владыка Вениамин — человек очень ясного и строгого канонического церковного сознания, и он очевидный противник автокефальных настроений, которые, к сожалению, в последние десятилетия искусственно инспирировались, провоцировались в Белоруссии по украинской модели».

По его словам, новый глава Белорусского экзархата РПЦ является коренным белорусом и пользуется очень серьезным авторитетом среди верующих. «В первую очередь, в силу своего пастырского служения и поведения. Известно, что он нестяжатель, человек монашеского образа жизни, при этом очень открытый, не замкнутый архипастырь», — пояснил собеседник агентства.

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