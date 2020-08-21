Русская линия
Сводка новостей от 21 августа 2020

Протоиерей Николай Балашов: Скорбно видеть, как турки оскверняют Святую Софию, а Константинопольский Патриарх объявляет себя повелителем всего православного мира
В ОВЦС МП прокомментировали решение Турции вслед за Святой Софией превратить в мечеть храм в монастыре Хора…

Протоиерей Николай БалашовВласти Турции не выполняют обещаний о сохранении свободного доступа к культурным ценностям собора Святой Софии и демонстрируют «презрительное равнодушие к христианским культурным ценностям», заявил РИА Новости замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Так он прокомментировал решение Анкары превратить монастырь Хора в Стамбуле в мечеть. Ранее управление по делам религии Турции подтвердило агентству, что этот монастырь, где находится известная церковь Святого Спасителя, будет использоваться для мусульманских молитв.

Отец Николай заметил, что мозаики храма Святой Софии остаются закрытыми для обзора в течение всего дня. Кроме того, в нынешних условиях доступ к главным культурным ценностям собора ограничен для женщин. По словам священника, из доступных для них мест разглядеть изображения практически невозможно.

Священнослужитель предположил, что теперь того же следует ожидать и в храме Спасителя в Полях.

«А ведь сохранившиеся там под слоями штукатурки и открытые реставраторами в годы после Второй мировой войны мозаики и фрески — истинное сокровище византийского искусства, озарённого духовным светом. По полноте своей сохранности, по изысканности художественного исполнения живописный ансамбль монастыря Хора не знает равных», — заметил представитель ОВЦС МП.

Он напомнил, что русское Православие преемственно восприняло духовные и культурные ценности Константинопольской Церкви. «И нам скорбно видеть, как ныне скрываются во мраке последние материальные следы великой некогда цивилизации — вслед за тем, как ёе духовный символ, Константинопольский Патриарх, избрал быть не первым среди равных в семье Предстоятелей Поместных Православных Церквей, а её повелителем и начальником, расколов своими действиями единство мирового православного сообщества. Результатом, увы, стала полная утрата какого-либо влияния даже у себя дома. Очень жаль», — заключил отец Николай Балашов.

Русская линия

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Протоиерей Николай Балашов: Скорбно видеть, как турки оскверняют Святую Софию, а Константинопольский Патриарх объявляет себя повелителем всего православного мира
В ОВЦС МП прокомментировали решение Турции вслед за Святой Софией превратить в мечеть храм в монастыре Хора...

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