Американская компания по производству мультфильмов для детей «Уолт Дисней» начала пропаганду половых извращений в своих фильмах, целенаправленно включая в них персонажей с содомитскими наклонностями.

Так, руководство компании решило сделать 14-летнюю девочку Лус Носеда — главную героиню нового анимационного сериала «Дом совы» («The Owl House») — бисексуальной, сообщает СПЖ со ссылкой на Christian Headlines.

Премьера мультсериала состоялась в январе 2020 года. В одном из последних эпизодов, который вышел в августе, главная героиня неожиданно проявляет неестественный интерес к другой девочке и танцует с ней как пара.

Зрители мультфильма сочли, что «у этой сцены не может быть гетеросексуального объяснения», и на днях их подозрения подтвердила создательница сериала открытая содомитка Дана Террас.

Террас сообщила, что именно она настояла на нетрадиционной ориентации центрального персонажа, хотя изначально руководство Disney выступило против.

«Я би! Я хочу написать би-персонажа, чёрт возьми! К счастью, моё упорство дало результат, и теперь меня очень поддерживает нынешнее руководство Disney», — подчеркнула Террас в Twitter.

Мультфильмы «Уолт Диснея» многие родители и ранее считали вредными для своих детей. Теперь же американские производители мультфильмов фактически открыто заявляют, что целью их произведений является растление малолетних.

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