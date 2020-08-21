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Сводка новостей от 21 августа 2020

Родителям на заметку
Американская компания мультфильмов «Уолт Дисней» начинает пропаганду содомии среди детей…

Уолт ДиснейАмериканская компания по производству мультфильмов для детей «Уолт Дисней» начала пропаганду половых извращений в своих фильмах, целенаправленно включая в них персонажей с содомитскими наклонностями.

Так, руководство компании решило сделать 14-летнюю девочку Лус Носеда — главную героиню нового анимационного сериала «Дом совы» («The Owl House») — бисексуальной, сообщает СПЖ со ссылкой на Christian Headlines.

Премьера мультсериала состоялась в январе 2020 года. В одном из последних эпизодов, который вышел в августе, главная героиня неожиданно проявляет неестественный интерес к другой девочке и танцует с ней как пара.

Зрители мультфильма сочли, что «у этой сцены не может быть гетеросексуального объяснения», и на днях их подозрения подтвердила создательница сериала открытая содомитка Дана Террас.

Террас сообщила, что именно она настояла на нетрадиционной ориентации центрального персонажа, хотя изначально руководство Disney выступило против.

«Я би! Я хочу написать би-персонажа, чёрт возьми! К счастью, моё упорство дало результат, и теперь меня очень поддерживает нынешнее руководство Disney», — подчеркнула Террас в Twitter.

Мультфильмы «Уолт Диснея» многие родители и ранее считали вредными для своих детей. Теперь же американские производители мультфильмов фактически открыто заявляют, что целью их произведений является растление малолетних.

Русская линия

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Родителям на заметку
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