Церковная политика Константинопольского Патриархата направлена на максимальное ослабление Русской Православной Церкви, а потому нет ничего удивительного, если Фанар попытается воспользоваться политическим кризисом в Белоруссии, как на Украине, и вмешается в дела Белорусской Церкви. Об этом заявил насельник Никольского монастыря в Гомеле архимандрит Савва (Мажуко), сообщает Интерфакс.

По мнению клирика, в Белоруссии в ближайшее время может быть разыграна карта белорусского национализма, в результате чего Русская Православная Церковь столкнется с «большими и грустными последствиями». Не случайно и белорусская оппозиция включила в свою программу пункт о церковной автокефалии.

Священник напомнил, что Константинопольский Патриархат еще несколько лет назад объявил территорию Белоруссии зоной своего влияния, «и уже проведена определенная каноническая подготовка, чтобы здесь учредить или автокефалию или белорусский экзархат Константинопольского патриархата. В любом случае, нас ждет церковный раскол», — уверен отец Савва.

Священнослужитель считает, что в раскол в западных епархиях, например, в Гродненской или в Минской, уйдет около одной трети духовенства, «а в некоторых епархиях половина с радостью примут эту новую „церковь“. Это грустно, но это именно так», — подытожил он.

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