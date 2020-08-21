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Сводка новостей от 21 августа 2020

Александр Вучич: Собор Св. Саввы станет сербском Святой Софией
Президент Сербии поблагодарил российских мастеров за украшение храма свт. Саввы…

Президент Сербии Александр Вучич вместе с Патриархом Сербским Иринеем посетили храм Святого Саввы в БелградеПрезидент Сербии Александр Вучич вместе с Патриархом Сербским Иринеем 20 августа посетили храм Святого Саввы в Белграде и ознакомились с работами над его убранством, вступившими в завершающую фазу, сообщает Православие.Ru.

Окончание работ запланировано на октябрь 2020 г. и должно стать органической частью торжеств в честь 800-летия автокефалии Сербской Православной Церкви.

В разговоре с журналистами президент Сербии отметил, что гордится тем, что государство взяло на себя основные расходы по окончанию строительства храма. По словам Вучича, храм в Белграде станет новой Святой Софией.

«Храм Св. Саввы один из трех величайших в православном мире. Более 100 лет мы боремся за то, чтобы построить наш храм. Это великое дело для всех людей, которые уважают и себя и свою историю, но и свое будущее. Всего через два месяца работы будут завершены, и мы сможем увидеть храм в его фантастической красоте. Он станет одним из величайших и важнейших мест собрания нашего народа и всех, кто приезжает в Сербию, чтобы увидеть что-то величественное», — подчеркнул президент.

Вучич выразил особую благодарность российским специалистам, работающим сейчас над мозаиками храма, а также президенту России Владимиру Путину и компании «Газпром» за финансовую помощь в размере 10,5 млн евро.

В свою очередь Святейший Патриарх Ириней подчеркнул, что храм Святого Саввы будет величественной святыней, гордостью сербского народа и всего мира. Он выразил благодарность всем, кто принял участие в строительстве храма, а сербскому государству за понимание его значимости.

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Александр Вучич: Собор Св. Саввы станет сербском Святой Софией
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