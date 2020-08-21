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Сводка новостей от 21 августа 2020

Архиепископ Елпидофор поставил на Джо Байдена
Глава Американской Архиепископии Константинопольского Патриархата выступил на съезде Демократической партии США…

митрополит Елпидофор (Ламбриниадис)Глава Американской Архиепископии Константинопольского Патриархата 19 августа 2020 года выступил с посланием на съезде Демократической партии США, тем самым поддержав демократов, выступающих за аборты и половые извращения, против республиканцев-консерваторов во главе с президентом Дональдом Трампом.

В своём обращении владыка Елпидофор использовал главный лозунг съезда Демократической партии «мы-народ», призывав демократов «на борьбу с несправедливостью, неравенством и ненавистью, чтобы защитить общее благо», сообщает портал «OrthodoxTimes».

В программе третьего дня съезда были представлены важные выступления различных высокопоставленных фигур, таких как Барак Обама и Хиллари Клинтон. Демократическая партия США избрала Джо Байдена кандидатом на пост президента Соединенных Штатов от этой партии и это решение одобрил владыка Елпидофор.

«Всемилостивый и любящий Бог, когда мы собираемся в трезвом уме и сердце ради нации и её будущего, мы молимся, чтобы Ты пролил свет вашего присутствия на делегатов этого съезда и на вице-президента Джо Байдена для получения высшего поста в стране», — заявил представитель Фанара.

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