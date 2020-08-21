Глава Американской Архиепископии Константинопольского Патриархата 19 августа 2020 года выступил с посланием на съезде Демократической партии США, тем самым поддержав демократов, выступающих за аборты и половые извращения, против республиканцев-консерваторов во главе с президентом Дональдом Трампом.

В своём обращении владыка Елпидофор использовал главный лозунг съезда Демократической партии «мы-народ», призывав демократов «на борьбу с несправедливостью, неравенством и ненавистью, чтобы защитить общее благо», сообщает портал «OrthodoxTimes».

В программе третьего дня съезда были представлены важные выступления различных высокопоставленных фигур, таких как Барак Обама и Хиллари Клинтон. Демократическая партия США избрала Джо Байдена кандидатом на пост президента Соединенных Штатов от этой партии и это решение одобрил владыка Елпидофор.

«Всемилостивый и любящий Бог, когда мы собираемся в трезвом уме и сердце ради нации и её будущего, мы молимся, чтобы Ты пролил свет вашего присутствия на делегатов этого съезда и на вице-президента Джо Байдена для получения высшего поста в стране», — заявил представитель Фанара.

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