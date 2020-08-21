Глава Иерусалимского Патриархата, который в сентябре отправится на Фанар, пригласил русское духовенство на праздник Преображения на горе Фавор…

19 августа 2020 года, в праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III возглавил Божественную литургию в монастыре Иерусалимской Православной Церкви на горе Фавор, сообщает Патриархия.Ru.

Его Блаженству сослужили архиепископ Константинский Аристарх и митрополит Еленопольский Иоаким. Кроме того на богослужение были приглашены начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов), представители миссии иеромонах Афанасий (Букин) и диакон Илия Драчук.

В условиях карантинных ограничений, предпринятых правительством Израиля в связи с пандемией коронавируса, богослужения прошли при минимальном количестве участников. При этом Иерусалимский Патриарх Феофил направил соответствующее приглашение русскому духовенству.

Богослужение сопровождалось пением хора на греческом и арабском языках, многие молитвы и чтение Священного Писания совершались также на церковнославянском языке.

По окончании Литургии Блаженнейший Патриарх Феофил III по традиции освятил виноград нового урожая. Затем Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви обратился к верующим с приветственным словом.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2020 года Патриарх Феофил отправится на Фанар, где примет участие в торжествах в честь начала церковного года. Это будет первая поездка главы Иерусалимского Патриархата в Стамбул после съезда Предстоятелей в Аммане, против которого выступал Константинопольский Патриарх Варфоломей.

Русская линия