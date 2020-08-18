Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал всё возможное, чтобы развенчать заявления мировых политиков об опасности коронавируса. Но ирония судьбы состоит в том, что теперь белорусский президент мог бы только мечтать о том, чтобы в Минске вспыхнула волна заражений. Ведь только «китайское поветрие», а не ОМОН с дубинками, может спасти «батьку» от массовых акций протестующих.

Как кажется, для Александра Григорьевича самое время взять эту тему на вооружение. Первое, что нужно было бы сделать главе Белоруссии при начале акций протестов — это привести в полную боевую готовность не полицию и армию, а министерство здравоохранения или «беларусьпотребнадзор». Срочно вызвать всех врачей на свои места и призвать их усиленно готовиться к приёму заражённых, демонстрируя это по телевизору.

Такие шаги прямо диктуются политической целесообразностью. Но Лукашенко медлит и возможно здесь проявляется его принципиальность в таких вопросах. А может быть, он всё ещё надеется на другие свои «инструменты».

Для нас же, наблюдающих за событиями, происходящими в Белоруссии, будет небезынтересно узнать, приведёт ли многодневное массовое скопление белорусских граждан на протестах к реальной эпидемии коронавируса в стране или нет. Если — да, то белорусская оппозиция будет выглядеть после этого также бледно, как та белая ленточка, которую они избрали своим символом. А если — нет, то то же самое должно произойти с теми, кто призывает нас носить маски даже в храме во время богослужений.

Русская линия