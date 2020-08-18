Несмотря на многочисленные протесты ЮНЕСКО и представителей исламского мира, евреи упорно продолжают вести археологические раскопки на Храмовой горе под самой Стеной плача — единственной оставшейся стеной Иерусалимского Храма Соломона. Об этом рассказывают сами еврейские учёные в своём блоге, сообщая, что нашли на глубине 6 метров какие-то странные комнаты, передаёт Голос.ua.

Работы в районе храма Соломона проводятся по инициативе Управления древностей Израиля. Всё началось в прошлом году, когда археологи решили исследовать руины здания византийской эпохи, которое располагалось недалеко от Стены. Тогда был открыт мозаичный пол этой постройки и найдена целая система подземных помещений.

Внутри находились сосуды и масляные лампы, сделанные из известняка, возраст которых составлял примерно 2000 лет — в ту эпоху каменные сосуды использовались наиболее религиозными иудеями, поскольку считались ритуально чистыми.

Также в этом месте археологи обнаружили каменные сосуды из известняка. Для археологов эта находка является новой, и пока они не могут ответить на вопрос, что это за комнаты и как они могли использоваться. Для иудеев это очень важно, ведь они надеются рано или поздно восстановить храм Соломона в прежнем виде, а для этого нужно знать, что он из себя представлял в древности.

Русская линия