Русская линия
Сводка новостей от 18 августа 2020

Евреи продолжают копать на Храмовой горе
Израильские археологи сообщили, что раскопали под разрушенным римлянами храмом Соломона странные комнаты…

Комнаты, обнаруженные еврейскими археологами под Стеной плачаНесмотря на многочисленные протесты ЮНЕСКО и представителей исламского мира, евреи упорно продолжают вести археологические раскопки на Храмовой горе под самой Стеной плача — единственной оставшейся стеной Иерусалимского Храма Соломона. Об этом рассказывают сами еврейские учёные в своём блоге, сообщая, что нашли на глубине 6 метров какие-то странные комнаты, передаёт Голос.ua.

Работы в районе храма Соломона проводятся по инициативе Управления древностей Израиля. Всё началось в прошлом году, когда археологи решили исследовать руины здания византийской эпохи, которое располагалось недалеко от Стены. Тогда был открыт мозаичный пол этой постройки и найдена целая система подземных помещений.

Внутри находились сосуды и масляные лампы, сделанные из известняка, возраст которых составлял примерно 2000 лет — в ту эпоху каменные сосуды использовались наиболее религиозными иудеями, поскольку считались ритуально чистыми.

Также в этом месте археологи обнаружили каменные сосуды из известняка. Для археологов эта находка является новой, и пока они не могут ответить на вопрос, что это за комнаты и как они могли использоваться. Для иудеев это очень важно, ведь они надеются рано или поздно восстановить храм Соломона в прежнем виде, а для этого нужно знать, что он из себя представлял в древности.

Русская линия

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Израильские археологи сообщили, что раскопали под разрушенным римлянами храмом Соломона странные комнаты...

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