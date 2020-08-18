Памятник работы русского скульптора Александра Рукавишникова будет 23 метра в высоту станет самым большим в сербской столице…

В Белграде начались работы по монтажу монументального памятника святому Стефану Немане (прп. Симеону Мироточивому), основателю сербского средневекового государства. Автором памятника стал известный русский скульптор Александр Рукавишников, чей проект победил на международном конкурсе, сообщает Православие.Ru.

Памятник высотой 23 метра станет самым большим в сербской столице и займёт место на Саввской площади, которая находится в стадии масштабной реконструкции. Его открытие запланировано до середины октября этого года. Ранее оно планировалось в летние месяцы, но карантинные меры задержали начало работ.

РТС сообщает, что в Сербию прибыло четыре грузовика с фрагментами памятника, которые уже доставлены на строительную площадку. Остальные части будут доставлены в течение августа-сентября.

Стефан Неманя или прп. Симеон Мироточивый в XII веке заложил основу единой сербской государственности, а его сын свт. Савва Сербский стал организатором самостоятельной Сербской Церкви. Династия Неманичей правила на протяжении 200 лет и дала миру множество святых.

На открытии работ по монтажу памятника 15 августа заместитель мэра Белграда Горан Весич напомнил об огромном значении личности Стефана Немани и подчеркнул, что установкой памятника исправляется историческая несправедливость по отношению к тому, кто давно заслужил памятник в сербской столице.

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