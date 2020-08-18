Президент Белоруссии заявил, что по этим пунктам он категорически против оппозиционеров и никогда с ними не согласится…

Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал, что белорусская оппозиция подталкивает страну к межконфессиональной и межнациональной войне. Так белорусский президент прокомментировал некоторые пункты недавно опубликованной программы оппозиционеров, сообщает Интерфакс.

По словам Лукашенко, которые цитирует госагентство БелТА, одним из пунктов оппозиционной программы является создание Белорусской автокефальной православной церкви в противовес Белорусскому Экзархату Московского Патриархата.

«Мы всегда гордились, что у нас межконфессиональный мир, что никто никому не мешает. Ни православным, ни католикам. Мусульмане у нас довольные живут, иудеи и так далее. Мы сейчас окунемся в войну, борьбу межконфессиональную и на этой почве, и межнациональной. И получится, то, чем мы всегда гордились, будет отклонено и опозорено», — заявил Лукашенко на совещании в Совбезе.

Также президент заявил о намерении оппозиции ввести, по его выражению, «ползучий» запрет русского языка. «В открытую не говорят, но ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было», — сказал он.

«Что касается языковой темы, то оппозиция также предлагает перевести на белорусский язык армию, а в срок до 2030 года ввести образование на белорусском языке от детских садов до университетов», — проинформировал Лукашенко.

Он не согласен с этим предложением. По его словам, «мы определились, как будем действовать в плане белорусского и русского языков. У нас они государственные. Мы договорились, что не будем педалировать эту тему. (..) Нет, надо взвинтить эту проблему языковую!» — добавил президент.

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