Блаженнейший Митрополит Онуфрий: Радостно, что все вы стали лучше и ближе к Богу. Я знаю это, потому что вы сохранились в канонической Церкви и, несмотря на испытания, не отпали

17 августа 2020 года в Киеве широко отмечали 6-ю годовщину интронизации Блаженнейшего Онуфрия на престоле Киевских Святителей. Сам митрополит Онуфрий, обращаясь в этот день к своей пастве, отметил, что очень утешен тем радением и стойкостью в вере, которую, несмотря на многие испытания, проявили верующие и духовенство канонической УПЦ, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Мне приятно, что все вы, дорогие владыки, дорогие отцы, матушки, братья, сестры, за эти годы испытаний стали лучше, стали ближе к Богу. Кто может сказать, откуда я это знаю? Потому что тот, кто был слаб, кто не мог стать лучшим — отпал. А тот, кто стал лучшим, тот устоял в Церкви и устоит и в дальнейшем Божьей благодатью», — сказал митрополит Онуфрий.

Он подчеркнул, что Церковь возглавляет Сам Господь и назвал главную цель Её создания.

«Церковь — это тот организм, который Господь создал, Он его возглавляет, единственная и главная цель Церкви — совершенствовать человека, — сказал Его Блаженство. — Остальные планируют: что я сделаю за этот год, за другой, за третий в социальном служении, в архитектуре, в строительстве и тому подобное. Это является второстепенным. Основное в Церкви — самосовершенствование».

В заключение митрополит Онуфрий поблагодарил всех за молитвы, за терпение и поддержку. «Желаю, чтобы всех вас Господь покрывает Своей милостью, потому что каждый человек нуждается в этой милости. Милостью Божией мы живём. Спаси, Господи! Благословите и простите», — сказал он.

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