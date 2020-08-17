Ещё совсем недавно Лукашенко последними словами ругали за его отношение к пандемии, а сегодня никто не замечает десятки тысяч белорусов, забывших про коронавирус из-за протестов…

Политика — грязная вещь. В этом ещё раз можно убедиться на примере событий, происходящих в последние дни в Белоруссии.

Совсем недавно эту братскую России страну едва не объявили главным рассадником коронавируса в Европе, поскольку Лукашенко отказался вводить в Белоруссии карантин и сажать своих граждан по квартирам. В Интернете появлялись регулярные сообщения о том, что страшный вирус якобы захватил почти всю страну, а белорусские власти всё скрывают и ничего не делают.

И вот настало время президентских выборов, а вслед за ними и массовых протестов белорусской оппозиции, которую не устроили их официальные итоги. Десятки тысяч белорусов, позабыв про всякую предосторожность, вышли на массовые акции в поддержку оппозиции. И, что удивительно, никто из тех, кто нещадно критиковал Лукашенко за его отношение к пандемии, не сказал ни слова о том, что Минск вскоре почти весь сляжет с коронавирусом.

Молчат по этому поводу и в ЕС и США, где активно поддерживают протестующих. Как говорится, политическая целесообразность заставляет забыть о любом коронавирусе и его «массовых жертвах» в Белоруссии.

В голову при этом упорно лезут мысли о том, что кто-то держит миллионы людей за дураков. Когда надо, все политики в один голос говорят об ужасном коронавирусе и его последствиях. Всем предписано носить маски и перчатки. Отменяются празднования Пасхи и закрываются храмы. В СМИ звучат обвинения против верующих в распространении коронавируса. Параллельно с этим Лукашенко объявляется едва ли не сумасшедшим.

Но стоит только появиться политической целесообразности, и коронавирус быстро исчезает. О нём можно забыть, его как будто нет, и никогда не было. А Лукашенко всё равно сумасшедший. Так говорят те, кто обвинял его в сокрытии «эпидемии».

Русская линия