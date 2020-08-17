Священник Элладской Православной Церкви был арестован за призыв к верующим не надевать медицинские маски в храме на Успение Божией Матери…

На греческом острове Калимнос арестован священнослужитель Элладской Православной Церкви, который призвал верующих в своём Фейсбуке не надевать маски 15 августа, когда в Греции праздновали Успение Пресвятой Богородицы (по новоюлианскому календарю), сообщает фанарский портал издание «ОrthodoxTimes».

Имя арестованного священника не сообщается. Однако, указывается, что арест клирика произошёл после доноса одного из местных жителей, которому не понравился пост священника в «Фейсбуке».

«Мы не должны ранить нашу Богоматерь. Наша Матерь хочет видеть наши лица. Хочет видеть нашу веру! Она хочет поцеловать нас. Она хочет благословить нас. Мы любим тебя, Путеводительница, и я уверен, что мы, Твои дети, подарим Тебе эту радость. Никто не наденет маску», — заявил священнослужитель, сопроводив свой пост коллажем с перечеркнутой маской на фоне храма.

В результате священник был арестован. О дальнейшей судьбе исповедника ничего неизвестно. Однако, всё чаще из Греции приходят сообщения о том, что многие священнослужители Элладской и Критской Церквей не благословляют молиться в храме в медицинских масках.

Русская линия