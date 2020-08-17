17 августа 2020 года, после торжественной Божественной литургии в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре по случаю 6-й годовщины интронизации Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, состоялось заседание Священного Синода под председательством Предстоятеля, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В 2020 году Украинская Православная Церковь отмечает 30-ю годовщину дарования Грамоты Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, которой определено быть Украинской Православной Церкви независимой и самостоятельной в своём управлении. Священный Синод констатировал важное значение этой Грамоты, что стало предпосылкой для полноценного свершения УПЦ своей спасительной деятельности в независимом Украинском государстве. Также Синод призвал церковных учёных исследовать историю Украинской Православной Церкви после 1990 года и поручил Киевской духовной академии подготовить современный учебник по истории Православия на украинских землях.

Заслушав информацию Его Блаженства о гуманитарной катастрофе, которая произошла 4 августа 2020 года в Ливане, Священный Синод принял решение в ближайшее время во всех епархиях Украинской Православной Церкви провести сбор средств для оказания помощи братской Антиохийской Православной Церкви.

Также Синод решил продолжить миротворческие инициативы Церкви по прекращению вооруженного конфликта на Донбассе. В связи с этим, принято решение в сентябре 2020 года в Свято-Успенской Святогорской Лавре провести Форум «Люди мира».

Важным стало решение о создании рабочей группы для изучения вопроса возможности открытия и деятельности церковно-приходских больниц (амбулаторий).

Согласно рапорту председателя Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам пастырской опеки казачества Украины и духовно-физического воспитания молодежи, Синод создал в составе указанного отдела Коллегии казачьих войсковых священников.

22 июня 2020 года отошёл ко Господу митрополит Черкасский и Каневский Софроний. В связи с этим, на сегодняшнем заседании Священного Синода был назначен новый управляющий Черкасской епархией. Им стал архиепископ Боярский Феодосий.

Для богослужебного использования утверждены тексты акафиста апостолу и евангелисту Матфею и молебного пения о семье.

Приняв во внимание рапорты епархиальных архиереев, члены Синода утвердили наместников и настоятельниц для монастырей: Свято-Архангело-Михайловского мужского монастыря Хустской епархии; Свято-Иоанно-Богословского женского монастыря той же епархии; Благовещенского женского монастыря Херсонской епархии; Крестовоздвиженского женского монастыря Полтавской епархии и Свято-Николаевского женского монастыря Запорожской епархии.

За нарушение канонов Православной Церкви и в связи с представленными просьбами, священного сана были лишены один клирик Симферопольской и один клирик Бориспольской епархий.

Также на заседании Священного Синода был принят ряд кадровых решений:

— епископом Герцаивским, викарием Черновицко-Буковинской епархии избран архимандрит Силуан (Черней), клирик Черновицко-Буковинской епархии;

— клирик Северодонецкой епархии архимандрит Иринарх (Тимчук) избран епископом Новопсковским, викарием Северодонецкой епархии;

— архимандриту Феодосию (Марченко), клирику Нежинской епархии, определено быть епископом Ладанским, викарием Нежинской епархии.

Для присутствия в последующих заседаниях Священного Синода вызваны такие Преосвященные: митрополит Тульчинский и Брацлавский Иоанафан, митрополит Винницкий и Барский Варсонофий и архиепископ Конотопский и Глуховский Роман.

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