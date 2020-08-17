«Если мы сегодня все вместе не остановим противоборство, то доведём страну до необратимых разрушительных последствий»

15 августа 2020 года на официальном сайте Белорусского Экзархата Русской Православной Церкви было опубликовано обращение Синода Белорусской Церкви к народу Белоруссии с призывом о прекращении народного противостояния.

Дорогие соотечественники! Возлюбленные братья и сёстры!

Наша Родина охвачена сегодня духом волнения. И всё, что происходит ныне, так или иначе, имеет отношение к каждому из нас.

Уходящая неделя стала для всех нас временем народного потрясения. Смута и разделение пришли в наш общий дом, брат восстал на брата. Вести об уличных столкновениях, арестах и избиениях свидетельствуют о страданиях огромного количества невинных людей, вовлеченных в противостояние, и заставляют вздрагивать детей, женщин и престарелых родителей.

Уже известно о двух смертях и множестве раненных в столкновениях, в том числе сотрудников правоохранительных органов при исполнении служебного долга; избитых и искалеченных в изоляторах временного содержания.

Если мы сегодня все вместе не остановим противоборство, то доведем страну до необратимых разрушительных последствий.

Каждый из нас сейчас обязан дать честный и рассудительный ответ на вопросы: почему это происходит? И что нам нужно сделать, чтобы в наш дом вернулись мир и согласие?

Категорически осуждая насилие, пытки, унижения, безосновательные задержания, экстремизм во всех его формах и проявлениях, ложь и вероломство, призываем всех, для кого дороги наше Отечество, дети, родные и близкие люди — остановиться и прекратить противостояние.

Нам здесь — в родном Отечестве — жить дальше, воспитывать детей, созидать будущее. Мы — народ Божий и граждане своего земного Отечества — Республики Беларусь. Мы — одна семья. И не дай Бог, чтобы греховные страсти поработили нас и превратили в жестокую и слепую толпу, способную развалить свой Отчий дом.

Мы верим и надеемся, что руководство страны, которое по праву призвано уважать и охранять свой народ, остановит насилие, услышит голоса обиженных и невинно пострадавших в период противостояния, а проявивших зверство и жестокость — предаст законному суду и осуждению.

Беларусь — миролюбивая страна. Все мы, живущие на этой благословенной земле, должны проявить благоразумие, единство, благородство, милосердие, разумность, подлинную христианскую любовь друг ко другу и ответственность за свои поступки.

Только с Божией помощью и в стремлении к миру и согласию мы сможем справиться с постигшим нас испытанием и преодолеть возникшее противостояние.

Призываем всех простить обиды друг другу и сплотиться любовью к Богу и ближнему, чтобы сохранить родную Беларусь и передать её последующим поколениям мирной, независимой и процветающей. Другого пути у нас нет.

Провокаторов и подстрекателей призываем одуматься и прекратить провокации, направленные на дестабилизацию нашей страны и разделение нашего народа.

Православная Церковь всегда была и будет с народом. Мы призваны сделать всё возможное, чтобы каждый страждущий был утешен, а каждый ищущий правды — был услышан.

Вместе с тем, Православная Церковь всегда была и будет вне политики. Мы не делим людей по партийному признаку или убеждению, не занимаемся пропагандой в пользу любых политических партий и лидеров, доктрин и режимов. Дело Церкви — не разделять, а объединять людей, для всех быть всем, чтобы спасти хотя бы некоторых, к чему призывает нас апостол Павел (1 Кор. 9:22).

Призываем священнослужителей, монашествующих и всех неравнодушных людей к сугубой молитве за народ и Отчество.

Да благословит Господь Отечество наше и да сохранит всех нас в духе мира и единомыслия!

С молитвой, состраданием, переживанием и любовью ко всем вам, дорогие братья и сёстры, все мы — члены Синода Белорусской Православной Церкви.

15 августа 2020 года

Русская линия