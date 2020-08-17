«Если мы сегодня все вместе не остановим противоборство, то доведём страну до необратимых разрушительных последствий»
Св. Синод Белорусского Экзархата Русской Православной Церкви призвал к прекращению противостояния в Белоруссии…
15 августа 2020 года на официальном сайте Белорусского Экзархата Русской Православной Церкви было опубликовано обращение Синода Белорусской Церкви к народу Белоруссии с призывом о прекращении народного противостояния.
Дорогие соотечественники! Возлюбленные братья и сёстры!
Наша Родина охвачена сегодня духом волнения. И всё, что происходит ныне, так или иначе, имеет отношение к каждому из нас.
Уходящая неделя стала для всех нас временем народного потрясения. Смута и разделение пришли в наш общий дом, брат восстал на брата. Вести об уличных столкновениях, арестах и избиениях свидетельствуют о страданиях огромного количества невинных людей, вовлеченных в противостояние, и заставляют вздрагивать детей, женщин и престарелых родителей.
Уже известно о двух смертях и множестве раненных в столкновениях, в том числе сотрудников правоохранительных органов при исполнении служебного долга; избитых и искалеченных в изоляторах временного содержания.
Если мы сегодня все вместе не остановим противоборство, то доведем страну до необратимых разрушительных последствий.
Каждый из нас сейчас обязан дать честный и рассудительный ответ на вопросы: почему это происходит? И что нам нужно сделать, чтобы в наш дом вернулись мир и согласие?
Категорически осуждая насилие, пытки, унижения, безосновательные задержания, экстремизм во всех его формах и проявлениях, ложь и вероломство, призываем всех, для кого дороги наше Отечество, дети, родные и близкие люди — остановиться и прекратить противостояние.
Нам здесь — в родном Отечестве — жить дальше, воспитывать детей, созидать будущее. Мы — народ Божий и граждане своего земного Отечества — Республики Беларусь. Мы — одна семья. И не дай Бог, чтобы греховные страсти поработили нас и превратили в жестокую и слепую толпу, способную развалить свой Отчий дом.
Мы верим и надеемся, что руководство страны, которое по праву призвано уважать и охранять свой народ, остановит насилие, услышит голоса обиженных и невинно пострадавших в период противостояния, а проявивших зверство и жестокость — предаст законному суду и осуждению.
Беларусь — миролюбивая страна. Все мы, живущие на этой благословенной земле, должны проявить благоразумие, единство, благородство, милосердие, разумность, подлинную христианскую любовь друг ко другу и ответственность за свои поступки.
Только с Божией помощью и в стремлении к миру и согласию мы сможем справиться с постигшим нас испытанием и преодолеть возникшее противостояние.
Призываем всех простить обиды друг другу и сплотиться любовью к Богу и ближнему, чтобы сохранить родную Беларусь и передать её последующим поколениям мирной, независимой и процветающей. Другого пути у нас нет.
Провокаторов и подстрекателей призываем одуматься и прекратить провокации, направленные на дестабилизацию нашей страны и разделение нашего народа.
Православная Церковь всегда была и будет с народом. Мы призваны сделать всё возможное, чтобы каждый страждущий был утешен, а каждый ищущий правды — был услышан.
Вместе с тем, Православная Церковь всегда была и будет вне политики. Мы не делим людей по партийному признаку или убеждению, не занимаемся пропагандой в пользу любых политических партий и лидеров, доктрин и режимов. Дело Церкви — не разделять, а объединять людей, для всех быть всем, чтобы спасти хотя бы некоторых, к чему призывает нас апостол Павел (1 Кор. 9:22).
Призываем священнослужителей, монашествующих и всех неравнодушных людей к сугубой молитве за народ и Отчество.
Да благословит Господь Отечество наше и да сохранит всех нас в духе мира и единомыслия!
С молитвой, состраданием, переживанием и любовью ко всем вам, дорогие братья и сёстры, все мы — члены Синода Белорусской Православной Церкви.
«Если мы сегодня все вместе не остановим противоборство, то доведём страну до необратимых разрушительных последствий» Св. Синод Белорусского Экзархата Русской Православной Церкви призвал к прекращению противостояния в Белоруссии...