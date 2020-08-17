17 августа 2020 года Украинская Православная Церковь празднует шестую годовщину интронизации Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия на кафедру Киевских Митрополитов. Традиционно в связи с этой праздничной датой Предстоятели Поместных Православных Церквей и иерархи из-за границы присылают Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию свои поздравления. ОВЦС УПЦ на своей официальной странице опубликовал ряд фрагментов из этих приветствий:

Святейший Патриарх Сербский ИРИНЕЙ: «Ваше Блаженство, Дорогой наш во Христе брат и сослужитель! Для нас большая честь, от имени полноты Сербской Православной Церкви и от своего имени лично, с радостью поздравить Вас с шестой годовщиной интронизации на кафедру Митрополита Киевского и всея Украины в Успенском соборе Киево-Печерского монастыря 17 августа 2014 года. Святой Архиерейский Собор избрал Вас главой Украинской Православной Церкви в период неопределённости, вызовов и осложнений с которыми Вы мужественно справились ради благосостояния вверенного Вам благочестивого клира и благоверного народа. Поздравляя Вас с этим юбилеем, молимся Господу, чтобы Он подарил Вам телесное здравие, силу духовную и неиссякаемую помощь в Вашем богоугодном архипастырском служении».

Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши САВВА: «Ваше добросовестное служение, в тяжёлый момент в истории Украинской Православной Церкви и Украины, приносит щедрые духовные плоды для сохранения мира на Украине и устойчивости возглавляемой Вами Православной Церкви в Правде Божьей и Ее чистоте, которая придерживается канонического порядка Святого Православия. Поздравляя Вас, желаю Божьего благословения на дальнейшие Ваши Первосвятительском труды во славу Украинской Православной Церкви и всего Святого Православия, здоровья и благополучия на каждый день».

Блаженнейший Митрополит Чешских земель и Словакии РОСТИСЛАВ: «Предстоятельствуя за Божественной Евхаристией, посещая епархии Украинской Церкви, встречаясь с паствой, Вы выполняете завет Христов, принимая близко к сердцу чаяния и переживания украинского народа. В Вашем лице Украина и Украинская Церковь находят духовного лидера, доброго пастыря и любящего отца. Молитвенно желаю Вам, Блаженнейший Владыка, всемерной помощи Божией. Пусть молитвами великих Киево-Печерских святых Господь укрепляет Вас и пошлёт долгие и благие годы жизни!».

Блаженнейший Митрополит всей Америки и Канады ТИХОН: «Возглавляя Церковь Украины в сложный период её истории, Вы показываете пример монашеской и созерцательной жизни Вашей пастве. Вместо того, чтобы быть „медью звенящей, или кимвалом звучащим“, Вы открыли всем, что получение смирения должно быть основным усилием христиан, и тогда можно получить плод смирения: истинную радость и жертвенную любовь ко всему, что Христос попустил. Конечно, любовь во Христе, которую Вы испытываете по отношению к своей пастве, очевидна для всех. Эта любовь, которую Вы имеете к ним, как глава и отец в Господе нашем Иисусе Христе „не радуется неправде, а сорадуется истине“, и поистине „всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит“ (1 Кор. 13:6−7). Желаю, чтобы Вы продолжали жить, следуя примеру Серафима Саровского, Ксении Петербургского, Германа Аляскинского, сонма отцов Киево-Печерских и всех святых! Пусть Ваша любовь во Христе, которая добыта многими годами Ваших аскетических подвигов, всегда продолжает расти! И пусть Ваша паства будет расти, имея перед глазами пример Вашей любви и смирения!».

Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир: «Постоянно возносим молитвы к Всемилостивому Богу, чтобы Он подал Вашему Блаженству благодатные дары премудрости, духовной крепости и телесного здоровья в Вашем нелегком Предстоятельском служении на благо Украинской Православной Церкви в сверхтрудное время для всего украинского народа, посреди великого испытания скорбями и постоянными нападками на каноническую Церковь Украины».

Митрополит Рижский и всея Латвии Александр: «В день Вашего возведения на древнюю кафедру Киевских святителей, прошу принять искренние поздравления и светлые молитвенные пожелания от лица всей полноты Латвийской Православной Церкви. У святынь Латвийской земли молимся с любовью за Ваше Блаженство и за всю Вашу всеукраинскую паству. Пусть будет благословенным и спасительным Ваше великое служение Предстоятеля Украинской Православной Церкви, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, сонма святых древнего Киева и всех угодников Божиих».

На имя Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия продолжают поступать поздравления.

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