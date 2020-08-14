Русская линия
Сводка новостей от 14 августа 2020

Что и следовало ожидать
Белорусские власти передали задержанных в Белоруссии россиян России…

Владимир Путин и Александр ЛукашенкоНа фоне массовых протестов после выборов в Минске быстро забыли антироссийскую риторику предвыборной кампании и вернули 32 гражданина России, задержанных ранее на территории Белоруссии, в Россию, сообщает ТАСС.

«Сегодня 32 россиянина возвращены в Россию наземным маршрутом через российско-белорусскую границу», — сказал источник.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, в соответствии с ходатайством генерального прокурора РФ Игоря Краснова от 5 августа в порядке, предусмотренном Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, 32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу РФ. Они находятся на территории России. Тридцать третий задержанный гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории республики.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что СК проводит проверку обстоятельств задержания россиян.

Белорусская сторона сообщила о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан РФ, которых в Минске называют сотрудниками иностранной частной военной компании. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что они обвиняются в «организации массовых беспорядков» и проходят по одному делу с Сергеем Тихановским (супруг кандидата в президенты Светланы Тихановской) и Николаем Статкевичем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инсинуациями сообщения о том, что Москва могла кого-то направить в Белоруссию для дестабилизации ситуации в республике.

Впрочем, в Минске теперь фактически признают, что Россия не имеет никакого отношения к организации «цветной революции» в Белоруссии и обвиняет в этом Польшу и Украину при поддержке ЕС и США. Скорее всего, вскоре Александр Лукашенко обратится за помощью к Москве, чтобы попытаться удержаться у власти, представив протесты как агрессию против Союзного государства России и Белоруссии.

Русская линия

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