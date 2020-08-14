Русская линия
Сводка новостей от 14 августа 2020

Митрополит Антоний (Паканич): Если Церковь зовёт на баррикады — это верный маркер того, что это не Церковь, а политическая организация в церковных одеяниях
Обвинять Церковь в «бездействии» и «равнодушии» в условиях массовых протестов способен только человек, поглощенный страстью борьбы, заявил Управделами УПЦ…

Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний В мирном протесте в рамках закона нет греха, но там, где появляется ненависть, агрессия и есть откровенные нападения — это уже не христианство, под какими бы благородными лозунгами всё это ни свершалось. Об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) в интервью порталу «Православная жизнь» на фоне массовых протестов в Белоруссии.

«Когда в государстве происходят волнения и нестроения, со стороны различных активистов часто можно услышать обвинения Церкви в том, что она не поддерживает протестные акции, — отметил иерарх УПЦ. — Но нужно понимать, что Церковь выше, шире и глубже любой сиюминутной политической акции».

Он напомнил, что чада Церкви, как правило, есть и по одну, и по другую сторону баррикад, и потому «если Церковь и выходит на баррикады, то лишь затем, чтобы стать между противоборствующими сторонами и призвать к миру». «Одной из главных функций Церкви является миротворчество, потому если Церковь зовет на баррикады — это верный маркер того, что это уже не Церковь, а политическая организация в церковных одеяниях», — подчеркнул управделами УПЦ.

По его словам, когда человек участвует в противостоянии, «особенно в толпе, он часто радикализируется, теряет способность рассуждать трезво и здраво, демонизирует тех, кто стоит на другой стороне. А здесь уже один шаг до кровопролития». «В этом Церковь участвовать не может, и обвинять её в „бездействии“ и „равнодушии“ способен только человек, поглощенный страстью борьбы. А страсть — это уже грех. Грех, потому что ослепляет, искажает действительность, порождает ненависть», — пояснил митрополит Антоний.

Он добавил, что очень трудно отрезвить человека, ослеплённого ненавистью. Но стоит хотя бы попытаться, напомнить ему, «что он христианин, что он не часть толпы, что он сын Божий по благодати, обращающийся ежедневно к Богу с молитвой „Отче наш“, что в конце этой молитвы есть слова: „..и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим“».

«Мирный протест в рамках закона против любой несправедливости — это, конечно, не грех. Но там, где появляется ненависть, где появляется агрессия, направленная в ту или иную сторону, где есть откровенные нападения, это уже не христианство, под какими бы благородными лозунгами всё это ни свершалось. Будем трезвее в отношении себя и терпимее друг ко другу и вспомним о едином на потребу — о спасении наших душ, а все остальное, по словам Писания, да приложится», — подытожил управделами УПЦ.

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Митрополит Антоний (Паканич): Если Церковь зовёт на баррикады — это верный маркер того, что это не Церковь, а политическая организация в церковных одеяниях
Обвинять Церковь в «бездействии» и «равнодушии» в условиях массовых протестов способен только человек, поглощенный страстью борьбы, заявил Управделами УПЦ...

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