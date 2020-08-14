Праздник Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня именуется в народе «Мокрым» или «Медовым» Спасом. В этот день во время богослужения на середину храма для поклонения выносят крест, а после литургии совершается крестный ход на воду, вместе с водой освящается по традиции и мед. Праздник пришел на Русь из Константинополя, где он был установлен не позже IX века. Накануне празднества из императорского дворца в храм Софии Премудрости Божией переносили сохранившуюся часть Креста Христова. При этом совершалось водоосвящение. Затем в течение двух недель — до праздника Успения Пресвятой Богородицы — святыню носили по городу, служа литии для освящения мест и отвращения болезней.

Сегодня мы также вспоминаем указ Императора Александра I о закрытии масонских лож.

1 августа 1822 г. появился Высочайший указ Императора Александра I о закрытии в России масонских лож. Указ гласил: «Все тайные общества, под каким бы наименованием они не существовали, как-то масонских лож, или другими, закрыть и учреждение их впредь не позволять». Особое внимание уделялось государственным служащим: от всех чиновников требовалось откровенное признание состоят ли они в ложах, члены лож должны были дать подписку о выходе из масонства, в случае отказа они немедленно увольнялись с государственной службы.

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