Мэр Москвы Сергей Собянин на месяц прервал заседания рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом, а 11 августа вновь возобновил их, что послужило поводом для некоторых СМИ и экспертов заговорить о возобновлении борьбы столичного градоначальника с премьером России Михаилом Мишустиным за власть, сообщает URA.RU.

По данным портала, Собянин в ходе заседаний рабочей группы явно выходит за рамки совещаний по борьбе с COVID, трактуя главам регионов поручения президента Владимира Путина и делясь с ними своим опытом в других сферах. Таким образом мэр Москвы фактически создаёт параллельную правительству структуру управления.

За несколько часов до заседания рабочей группы 11 августа Владимир Путин совещался с членами правительства, и Собянин повторил почти все основные темы, которые поднимал глава государства. Были обсуждены ситуация с коронавирусом, начало нового учебного года и организация горячего питания в школах, говорится в сообщении пресс-службы правительства Москвы.

В начале лета ВКС стали проводиться гораздо реже (один раз в неделю, а не несколько), а месяц назад мэр Москвы публично признал рекомендательный характер решений рабочей группы и перестал её проводить. Наблюдатели посчитали это капитуляцией в аппаратной борьбе с премьером Михаилом Мишустиным. В разгар пандемии мэр вступил в противостояние с главой правительства и наращивал своё влияние над региональными властями за счёт заседаний рабочей группы. Но в июле Мишустин усилился, получив новый инструмент влияния на регионы — корректировки нацпроектов.

«Теперь Собянин снова активен: обратил внимание регионов на то, чтобы сохранялись резервные койки для зараженных коронавирусом, отругал Крым и Кемеровскую область за плохую статистику по COVID-19. Также он поручил привить от гриппа не менее 75% граждан из группы риска и не менее 60% учителей», — пишет URA.RU.

Нельзя не заметить, что подобные поручения Собянина явно выходят за рамки его полномочий. Русская линия