Во всех храмах Белорусской Православной Церкви будут усиленно молиться о даровании мира Белоруссии…

Митрополит Минский Павел: Обращаюсь к главе государства и прошу сделать всё возможное, чтобы остановить насилие

К миру, согласию и созиданию призвал жителей Белоруссии Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел. В своем приветственном слове, произнесенном после закладки капсулы в основание строящегося храма преподобного Серафима Саровского Минска, владыка экзарх отметил, что глубоко обеспокоен трагическими событиями, происходящими в стране, сообщает Патриархия.Ru.

Митрополит Павел с горечью в сердце воспринимает сообщения о фактах насилия, совершенных некоторыми правоохранителями в отношении невинных людей. «Прошу Александра Григорьевича Лукашенко, который является гарантом Конституции нашей страны, сделать все возможное, чтобы остановить насилие», — сказал архипастырь.

Патриарший экзарх всея Беларуси призвал всех жителей страны не поддаваться на провокации, содержащие призывы к насилию, а стремиться сохранить мир. «С обеих сторон — и среди силовиков, и среди протестующих — есть паства нашей Церкви. Это наши люди. И мое сердце болит обо всех», — сказал Патриарший экзарх.

После беседы с журналистами митрополит Павел направился в Свято-Духов кафедральный собор, где совершил молебен о Белоруссии, возглавил Крестный ход и пообщался с паствой.

По благословению владыки во всех храмах и монастырях Белорусской Православной Церкви отныне будут возноситься молитвы о даровании мира народу Белоруссии.

Соответствующее циркулярное письмо было направлено всем епархиальным Преосвященным Белорусского экзархата:

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!

С чувством искренней боли и тревоги за родной моему сердцу народ Беларуси, переживающий ныне сложное время, обращаюсь ко всем Вам, архипастырям Белорусской Православной Церкви, и прошу Вас, начиная с сегодняшнего дня, осуществлять следующее:

1. Во всех храмах и монашеских обителях Ваших епархий за каждой Божественной литургией возносить ко Господу сугубые молитвы о даровании мира и благополучия белорусскому народу.

2. На сугубой ектении возносить следующие прошения:

О еже милостивым оком призрети на люди земли Белорусския и сотворити ю непреобориму от раздоров и разделений, молим Тя, Милосердый Господи, услыши и помилуй.

О еже просветити светом Своего богоразумия ожесточением помраченных, раненых исцелити и мир стране нашей даровати, молим Тя, Всесильный Творче, услыши и помилуй.

Давый заповедь Твою нам, еже любити Тебе Бога нашего и ближняго своего, сотвори, да ненависть, вражда, обиды и прочая беззакония прекратятся, истинная же любовь да царствует в людех земли Белорусския, молим Ти ся, Спасителю наш, скоро услыши и милостивно помилуй.

3. После возгласа следует возносить специальную молитву за белорусский народ, текст которой на церковнославянском и белорусском языках прилагается.

С любовью о Господе

+Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси

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