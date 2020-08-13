На таких условиях правительства Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов объявили о подписании договора по нормализации отношений…

Правительства Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов объявили о подписании договора по нормализации отношений. Договор был подписан по телефону при непосредственном участии президента США Дональда Трампа, сообщает NEWSru.co.il.

Делегации Израиля и ОАЭ встретятся в ближайшие дни для подписания соглашений о сотрудничестве в оборонной сфере, о прямом авиасообщении, об инвестициях, о сотрудничестве в сферах культуры и здравоохранения.

Также в заявлении говорится, что будет согласовано взаимное открытие посольств. Однако саудовская телекомпания «Аль-Арабия» утверждает, что ОАЭ откроет посольство в Израиле только после нормализации израильско-палестинских отношений.

Ценой за прорыв в нормализации арабо-израильских отношений стало согласие Израиля отложить план по аннексии Иорданской долины и части Иудеи и Самарии.

Высокопоставленный политический источник в Израиле заявил в интервью газете «Гаарец», что план аннексии отложен по просьбе президента США, однако не снят правительством Израиля с повестки дня.

В заявлении, опубликованном Белым домом, приветствуется нормализация отношений между двумя ближайшими союзниками США на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил со специальным заявлением, посвященным заключению договора о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами.

«Сегодня исторический день. Сегодня началась новая эпоха в отношениях между Израилем и арабским миром», — заявил Нетаниягу. При этом он подчеркнул, что, в отличие от двух предыдущих мирных договоров с арабскими странами, на этот раз переговоры велись по формуле мир в обмен на мир, а не мир в обмен на территории.

«ОАЭ — одна из самых прогрессивных стран мира. Подписанный договор предусматривает полную нормализацию отношений, включая обмен посольствами, экономические инвестиции, прямое авиасообщение, партнерство в борьбе с эпидемией, в защите окружающей среды, в энергетической сфере»? — заявил еврейский лидер.

Глава израильского правительства также отметил, что ожидает подписания мирных договоров с другими арабскими и мусульманскими странами, на текущий момент не признающими Израиль.

При этом Нетаниягу заявил, что не намерен отказываться от аннексии части Иудеи и Самарии, однако он с самого начала подчеркивал, что аннексия будет осуществляться в координации с Вашингтоном.

Впрочем, арабы заявляют, что Израиль официально отказался от аннексии, и только на этом условии они согласились подписать договор.

Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси прокомментировал объявление о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявив, что это шаг к стабилизации региона и к его процветанию.

«Я пристально наблюдал за совместным заявлением США, ОАЭ и Израиле, который включает в себя остановку аннексии палестинских земель и шаги, направленные на достижение мира на Ближнем Востоке», — заявил президент, подчеркнув, что высоко ценит усилия всех, кто принимал участие в достижении договора.

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