Русская линия
Сводка новостей от 13 августа 2020

В Европе не знают, как надавить на Лукашенко, и не подтолкнуть его в объятия России
Немецкая пресса активно обсуждает митинги протестов, которые происходят в Белоруссии после президентских выборов…

Александр ЛукашенкоПротесты в Белоруссии против фальсификации итогов президентских выборов остаются в фокусе внимания немецкой прессы. СМИ Германии рассуждают о том, как должен реагировать ЕС и как может повести себя Россия, сообщает «Немецкая волна», которая приводит выдержки из ряда немецких изданий.

ЕС шокирован насилием в Минске и созывает по этому поводу внеочередное заседание министров иностранных дел. В дипломатических кругах Брюсселя говорят, что, в зависимости от дальнейшего развития событий, не исключено введение санкций против белорусского руководства, пишет политический обозреватель газеты Die Welt Кристоф. Но комментатор немецкого издания указывает и на сложную дилемму, стоящую перед европейцами: «чем сильнее они будут давить на режим Лукашенко, тем более вероятно, что они толкнут его „в объятья“ своего российского коллеги Владимира Путина».

На сегодняшний день Москва уже и сейчас является важнейшим торговым партнером Беларуси: «Россия покрывает почти все энергетические потребности соседнего государства, а Путин настаивает на окончательной реализации Союзного договора, заключенного с Беларусью в 1999 году», объясняет далее Кристоф Шильтц в комментарии «Брюссель теряет терпение с Лукашенко».

Автор Die Welt констатирует, что до сих пор белорусскому лидеру удавалось «умело противостоять узурпации Москвы, регулярно вызывая этим её гнев». А c 2015 года, пишет он, страна все более ориентируется на Евросоюз. «Лукашенко — историческое исключение: автократ до сих пор балансировал между Россией и ЕС, не желая быть привязанным исключительно к одной из сторон, пытался с помощью своей двойственной роли обыграть обоих партнёров и, в конечном счёте, получить лучшее из того, что они могли предложить. Это было балансирование по лезвию бритвы», — пишет Кристоф Шильтц.

Нынешняя ситуация в Белоруссии угрожает отношениям страны с ЕС, считает автор комментария: Путин может предложить Александру Лукашенко «военную поддержку в борьбе с оппозицией, а в качестве ответного шага потребовать разорвать отношения с ЕС. Хотя пока до этого не дошло», — резюмирует журналист Die Welt.

Вопрос о том, какие рычаги будет использовать Кремль, чтобы защитить российские интересы в Беларуси, ставит и Tagesschau — информационная программа первого канала немецкого телевидения ARD. Военные действия против Белоруссии полностью исключить нельзя — тем более, после вторжения на территорию Грузии в 2008 и Украины в 2014 году, считает журналистка Сильвия Штёбер.

Впрочем, рассуждает далее Штёбер, в отличие от демонстрантов на Украине, протестующие в Белоруссии не требуют сделать политический выбор между Россией с одной стороны и ЕС и НАТО — с другой. В центре их внимания — ситуация внутри страны. Кроме того, автор комментария также советует не забывать о том, насколько высокой для РФ оказалась цена интервенции в Украину.

Так что Кремлю «остается обширный арсенал экономических рычагов и гибридных методов — таких, как кибератаки. Они менее дорогостоящие и, в то же время, эффективные», — заключает Сильвия Штёбер.

Немецкий таблоид Bild в эмоциональном комментарии «Действия вместо слов!» призывает Европу и Германию вмешаться в происходящее в Белоруссии. «На улицах Минска — кровь и слезы. Последняя (на данный момент) диктатура Европы борется за свою коррумпированную власть. По приказу диктатора Лукашенко тысячи молодых людей избиты и похищены», — пишет обозреватель немецкого издания Юлиан Рёпке.

Он эмоционально обвиняет Запад в бездействии. ЕС в целом и Германия в частности, по его словам, лишь наблюдают за тем, как отчаявшиеся люди борются за свою свободу. Комментатор отмечает, что «демократический, свободный Запад уже потерпел неудачу на Украине и без боя сдал страну, оставив её под влиянием России». Рёпке также напоминает, что Запад «не сделал ничего, чтобы предотвратить массовые убийства полумиллиона человек в Сирии».

«Это должно измениться! Европа должна, наконец-то, научиться видеть и слышать. Народу Белоруссии нужно нечто большее, чем просто угроза введения санкций. По крайней мере, на этот раз за словами должны последовать действия», — уверен Юлиан Рёпке.

Впрочем, немецкие эксперты не понимают, что Лукашенко — это человек, который на самом деле делает очень многое, чтобы в реальности предотвратить интеграцию России и Белоруссии. И его ослабление при помощи очередных европейских санкций будет лишь на руку Кремлю.

В Москве считают Лукашенко сложным и непредсказуемым союзником, а потому если белорусы сочтут, что его время прошло — российские власти, скорее всего, согласятся с этим фактом и займутся поиском более сговорчивого белорусского политика, а не станут вводить войска в Минск. Если же Лукашенко удержится у власти, то Кремлю будет проще разговаривать с ослабленным «батькой». Особенно на фоне возросшего давления ЕС и США.

Русская линия

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