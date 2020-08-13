Митрополит Мурманский Митрофан: «Я считаю, что 2000 год — это рубеж: рубеж, когда завершилось наше падение в пропасть»

12 августа 2020 года, в 20-ю годовщину гибели атомной подводной лодки «Курск», митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан совершил Божественную литургию в храме Спаса на Водах Мурманска, сообщает Патриархия.Ru.

На заупокойной ектении архипастырь вознес молитвы с поименным поминовением всех 118 погибших моряков, и «о всех, в пучине морской кончину свою обретших».

Важной особенностью богослужебной жизни прихода храма Спаса на Водах является непрестанное молитвенное поминовение гражданских и военных моряков, погибших в мирное время при исполнении своих обязанностей. Каждую неделю в храме совершается заупокойная служба, на которой возносится сугубая молитва о всех усопших тружениках моря.

Также 12 августа духовенство Мурманской епархии во главе с митрополитом Мурманским Митрофаном приняло участие в траурных мероприятиях, прошедших на территории мемориального комплекса «Морякам, погибшим в мирное время». 15 июня 2009 года здесь был установлен фрагмент рубки атомной подводной лодки «Курск» — памятник морякам-подводникам.

Правящий архиерей совершил литию с поименным поминовением моряков, погибших на подлодке «Курск».

Богослужебные песнопения исполнил клиросный хор храма Спаса на Водах под управлением регента диакона Илии Слащенко.

По окончании литии митрополит Митрофан обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором призвал собравшихся всегда молитвенно поминать русских воинов, отдавших свою жизнь за Отечество.

«Наша великая страна в то время переживала ужасные времена: всё было на продажу, всё поносилось, то, что казалось незыблемым и святым, стало предметом для насмешек. Всё рухнуло. Ничего не жалко, всё пилится и продаётся, современные корабли пускают на слом, за каждую распиленную подлодку получали деньги. Лучший экипаж самой совершенной подводной лодки по ночам ездил разгружать вагоны, потому что не платили зарплату, кормился за счёт шефов из Курска, которые присылали машины с овощами, макаронами и крупами. Продукты делили между детскими садами, семьями и подлодкой, чтобы есть в автономке. Ужас происходил. Должно было случиться нечто, что бы положило предел падению страны. И таким пределом могло быть общее горе, которое всех бы заставило задуматься, что мы творим. Этой бедой стала гибель „Курска“. Общее горе созидает разрозненный народ, а не праздники с дискотеками. Я встречался со многими участниками той трагедии: с жёнами, матерями, членами комиссий, командующим Северным флотом В. Поповым, с экспертами судостроения, криминалистами и патологоанатомами. Я считаю, что 2000 год – это рубеж: рубеж, когда завершилось наше падение в пропасть», — заявил накануне в одном из интервью владыка.

Русская линия