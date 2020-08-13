Русская линия
Сводка новостей от 13 августа 2020

Кто о чём, а вшивый о бане
Глава «ПЦУ» Епифаний Думенко призвал белорусов создать «свою автокефальную церковь» и просить об её признании у Фанара…

Епифаний Думенко во время вручения ему премии в СШАГлава украинских раскольников Епифаний Думенко обратился к белорусскому народу с предложением «просить Матерь-Церковь о Томосе» и бороться за своё достоинство. Соответствующее обращение на двух языках — украинском и белорусском — глава «ПЦУ» опубликовал на своей странице в Facebook в четверг, 13 августа 2020 года, сообщает СПЖ.

«Именно в эти дни особенно страдает белорусский народ — наши соседи, с которыми с княжеских времен мы имели много веков общей церковной и государственной истории, составляя до 1686 г. единую Киевскую митрополию, — написал Думенко. — Её неканоническая аннексия Москвой имела и продолжает иметь трагические последствия для Православия во всей Восточной Европе. По воле верующего народа и по благословению нашей общей Матери-Церкви, Вселенского Патриархата, Украинская Церковь утвердилась среди автокефальных Церквей-Сестер. Православная Церковь Беларуси имеет те же основания и право просить Матерь-Церковь о Томосе, когда на то будет ее желание».

По мнению главы «ПЦУ», «независимо от юрисдикционных вопросов, мы, как православные христиане, составляем единую Церковь Христову».

При этом Думенко, будучи раскольником, видимо, видит благо в параде расколов и непризнанных автокефалий и желает, чтобы его собственному примеру последовали и другие. Однако, что любопытно, фанарский ресурс «OrthodoxTimes» уже опубликовал текст этого воззвания Думенко на своей первой странице.

Фанариотам, очевидно, приятны эти заявления украинских раскольников, и в этом смысле представители «ПЦУ» выполняют то, зачем их и признали в Константинопольском Патриархате.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Собянин пообещал не вводить ограничений в Москве в сентябре
Мэр столицы назвал слухами сообщения о введении карантина с 15 сентября...

Белорусская Православная Церковь не будет участвовать в политическом «крестном ходе» по улицам Минска
Пресс-служба Белорусского Экзархата выступила с официальным разъяснением в связи с сообщениями СМИ о шествии «представителей различных христианских конфессий»...

Кто о чём, а вшивый о бане
Глава «ПЦУ» Епифаний Думенко призвал белорусов создать «свою автокефальную церковь» и просить об её признании у Фанара...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память священномучеников митрополита Вениамина (Казанского) и архимандрита Сергия (Шеина)...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика