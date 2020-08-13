Глава украинских раскольников Епифаний Думенко обратился к белорусскому народу с предложением «просить Матерь-Церковь о Томосе» и бороться за своё достоинство. Соответствующее обращение на двух языках — украинском и белорусском — глава «ПЦУ» опубликовал на своей странице в Facebook в четверг, 13 августа 2020 года, сообщает СПЖ.

«Именно в эти дни особенно страдает белорусский народ — наши соседи, с которыми с княжеских времен мы имели много веков общей церковной и государственной истории, составляя до 1686 г. единую Киевскую митрополию, — написал Думенко. — Её неканоническая аннексия Москвой имела и продолжает иметь трагические последствия для Православия во всей Восточной Европе. По воле верующего народа и по благословению нашей общей Матери-Церкви, Вселенского Патриархата, Украинская Церковь утвердилась среди автокефальных Церквей-Сестер. Православная Церковь Беларуси имеет те же основания и право просить Матерь-Церковь о Томосе, когда на то будет ее желание».

По мнению главы «ПЦУ», «независимо от юрисдикционных вопросов, мы, как православные христиане, составляем единую Церковь Христову».

При этом Думенко, будучи раскольником, видимо, видит благо в параде расколов и непризнанных автокефалий и желает, чтобы его собственному примеру последовали и другие. Однако, что любопытно, фанарский ресурс «OrthodoxTimes» уже опубликовал текст этого воззвания Думенко на своей первой странице.

Фанариотам, очевидно, приятны эти заявления украинских раскольников, и в этом смысле представители «ПЦУ» выполняют то, зачем их и признали в Константинопольском Патриархате.

Русская линия